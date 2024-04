Die neue Unter­nehmens­anleihe der Karls­berg Brauerei GmbH 2024/2029 ist nach Unter­nehmens­angaben sowohl bei Inhabern der be­stehenden Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254UR5, WKN A254UR), als auch bei insti­tutionellen Investoren, bei Vermögens­verwaltern und bei Privat­anlegern auf großes Interesse gestoßen.



Aufgrund der starken Nach­frage werden sowohl die am 5. April 2024 angelaufene Umtausch­frist, die ur­sprünglich bis zum 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ vor­gesehen war, als auch der am 11. April an­gelaufene Angebots­zeitraum im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse für die neue Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C), der ursprünglich bis zum 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ vorgesehen war, verkürzt.



Der Umtausch der bestehenden Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254UR5, WKN A254UR) 1:1 gegen die neue Unternehmensanleihe endet nun bereits am Donnerstag, den 18. April 2024, 18:00 Uhr MESZ.



Die Neuzeichnung der Unternehmensanleihe ist nur bis Freitag, den 19. April 2024, 9:00 Uhr MESZ möglich. De facto endet die Zeichnungsfrist damit auch heute.



Der Zinssatz wird auf 6,00% p.a. am unteren Ende der Spanne von 6,00%-7,00% p.a. festgelegt.



Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) ist nun für den 2. Mai 2024 vorgesehen.



Die Emittentin beabsichtigt, innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Ausgabetag (Valuta) der neuen Anleihe 2024/2029 von ihrem Kündigungsrecht für die Anleihe 2020/2025 Gebrauch zu machen und alle im Rahmen des Umtauschangebots 2024 nicht eingereichten, ausstehenden Schuldverschreibungen bis spätestens 06. Juni 2024 zurückzuzahlen.



Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdiensteistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Nachtrag zum Wertpapierprospekt wie auch der Wertpapierprospekt stehen zum Download unter investoren.karlsberg.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“ und unter www.luxse.com zur Verfügung.



Ein ausführlicher Anleihen-Check der neuen Karlsberg-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:

Ein Interview mit Christian Weber und Martin Adam, Geschäftsführer des Karlsberg Verbunds ist auf folgender Website zu finden:

Eckdaten der Karlsberg-Anleihe 2024/2029

Emittentin Karlsberg Brauerei GmbH, Homburg Status Nicht nachrangig, unbesichert Kupon 6,00% p.a. Zinszahlung halbjährlich Umtauschfrist

für Anleihe 2020/25 05.04.-18.04.2024 Umtauschprämie 1,0% Zeichnungsfrist 11.04.-19.04.2024 Valuta 07.05.2024 Laufzeit 07.05.2029 (5 Jahre) Emissionsvolumen 50 Mio. Euro ISIN / WKN NO0013168005 / A3825C Stückelung 1.000 Euro Anwendbares Recht norwegisches Recht Listing Open Market, Frankfurt und Nordic ABM (Freiverkehr) der Osloer Börse Lead Manager Pareto Securties, Frankfurt Internet Investoren.karlsberg.de



Foto: © Karlsberg Brauerei