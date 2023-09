Die Katjes International GmbH & Co. KG begibt eine neue Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zielvolumen von 110 Mio. Euro. Die neue Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG hat eine Laufzeit bis 14.09.2028. Die Zeichnungsfrist läuft vom 04.09.-14.09.2023. Der Kupon wird innerhalb einer Rage von 6,25% bis 7,50% p.a. festgelegt und voraussichtlich am 14.09.2023 bekannt gegeben. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich. Privatanleger können wir gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Anleger können aber auch über die Website von Katjes International zeichnen (https://katjes-international.de/). Neben dem öffentlichen Angebot erfolgt eine Privatplatzierung insbesondere bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten.



Zudem können die Anleger der Katjes International-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2TST99) ihre Anleihen im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe 2023/28 umtauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Umtauschprämie in Höhe von 5 Euro pro 1.000 Euro nominal (also einmalig 0,5%) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihen 2019/24.



Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die Anleihe mindestens im Volumen von 80 Mio. Euro platziert wird. Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme ab dem 21.09.2023 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo vorgesehen. IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities begleiten die Emission als Joint Lead Manager.



Die Deutsche Rohstoff AG, Mannheim, begibt eine neue Unternehmensanleihe (WKN A3510K, ISIN DE000A3510K1) mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Die Laufzeit der neuen Anleihe 2023/2028 beträgt wieder 5 Jahre. Der Kupon beläuft beträgt 7,50% p.a. und wird halbjährlich ausgezahlt. In der Zeit vom 4. September bis 25. September 2023, 12:00 Uhr, wird ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich stattfinden. Privatanleger können wie gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgt vom 4. September bis 25. September 2023, 16:00 Uhr.



Zudem werden die Inhaber der Anleihe 2019/24 (WKN A2YN3Q, ISIN DE000A2YN3Q8) eingeladen, vom bis 21. September 2023 ihre Anleihen 2019/24 in neue Anleihen 2023/28 umzutauschen. Sie können je 1.000 Euro nominal der Anleihe 2019/24 in den gleichen Betrag der neuen Anleihe 2023/28 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Umtauschprämie in Höhe von 10 Euro pro 1.000 Euro nominal (also einmalig 1,0%) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihen 2019/24.



Die neue Anleihe 2023/28 wird voraussichtlich ab dem 27. September 2023 im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Begleitet wird die Emission von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main als Sole Lead Manager sowie von Kepler Cheuvreux, Paris, Clarksons Securities, Oslo, Bankhaus Scheich, Frankfurt am Main sowie CapSolutions, München als Selling Agents. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.rohstoff.de/anleihe abrufbar.



Katjes International-Anleihe 2023/28 – Eckdaten

Emittentin Katjes International GmbH & Co. KG Kupon 6,25%-7,50% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 04.09.-14.09.2023 Umtauschfrist 25.08.-12.09.2023 Umtauschprämie 0,5% (einmalig) Valuta 21.09.2023 Laufzeit 21.09.2028 (5 Jahre) Emissionsvolumen 110 Mio. Euro (Zielvolumen) Stückelung 1.000 Euro ISIN / WKN NO0012888769 / A30V78 Listing Open Market und Nordic ABM Oslo Joint Lead Manager IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities Internet https://katjes-international.de/





Deutsche Rohstoff AG

Emittentin Deutsche Rohstoff AG Kupon 7,50% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 04.09.-25.09.2023 Umtauschfrist 31.08-21.09.2023 Umtauschprämie 1,0% (einmalig) Valuta 27.09.2023 Laufzeit 27.09.2028 (5 Jahre) Emissionsvolumen bis zu 100 Mio. Euro Stückelung 1.000 Euro ISIN / WKN DE000A3510K1 / A3510K Listing Open Market Sole Lead Manager ICF BANK Selling Agents Kepler Cheuvreux, Clarksons Securities, Bankhaus Scheich, CapSolutions Internet https://rohstoff.de/anleihe/



