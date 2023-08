Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, bietet eine neue Unternehmensanleihe (WKN: A30V78; ISIN: NO0012888769) mit einem Zielvolumen von 110 Mio. Euro an, fällig zum 21. September 2028 in einer Stückelung von jeweils EUR 1.000,00 mit einem festen jährlichen Zinssatz von nominal 6,25% - 7,50%, begeben nach norwegischem Recht (Nordic Bond) an.



Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg sowie einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und ausgewählten europäischen und weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan. Das öffentliche Angebot setzt sich aus (i) einem öffentlichen Umtauschangebot an die Inhaber der im Jahr 2019 begebenen Schuldverschreibungen , diese gegen die neue Schuldverschreibungen im Umtauschverhältnis 1:1 (eins zu eins) zuzüglich einem Barausgleichsbetrag in Höhe von EUR 5,00 und aufgelaufenen Stückzinsen umzutauschen, (ii) einer Mehrerwerbsoption, bei der Teilnehmer des Umtauschangebots weitere Schuldverschreibungen zeichnen können und (iii) einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG und einem öffentlichen Angebot über die Website der Emittentin in der Bundesrepublik Deutschland zusammen. Das öffentliche Angebot steht unter der Bedingung, dass insgesamt mindestens 80.000 Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000,00, d.h. nominal EUR 80.000.000,00, erfolgreich platziert werden. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert.



Neben dem öffentlichen Angebot erfolgt eine Privatplatzierung insbesondere bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan).



Das endgültige Volumen der Anleihe und ihr jährlicher Zinssatz werden voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums, ggf. auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt und im Anschluss – neben weiteren Informationen – veröffentlicht.



Die neue Anleihe richtet sich mit einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren gleichermaßen an private und institutionelle Investoren. Das Umtauschangebot sowie die Zeichnungsmöglichkeit über die Website der Emittentin läuft vom 25. August 2023 bis 12. September 2023 (10:00 Uhr MESZ), vorbehaltlich vorzeitiger Schließung oder Verlängerung. Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse läuft vom 4. September 2023 bis 14. September 2023 (12:00 Uhr MESZ), ebenfalls vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung). Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo vorgesehen.



Katjes International beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2019/2024 zu verwenden. Der verbleibende Nettoemissionserlös soll primär zur Realisierung möglicher Akquisitionsvorhaben beitragen.



Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht zum Download auf der Website (www.katjes-international.de) unter der Rubrik Investoren, Unterrubrik Neue Anleihe 2023/2028 zur Verfügung.



www.fixed-income.org

Foto: © IIP GmbH