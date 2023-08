Die Katjes International GmbH & Co. KG hat mit einem Umsatzwachstum von 41,8% das erfolgreichste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte erzielt. Der in Übereinstimmung mit den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) für die Zwischenberichterstattung aufgestellte verkürzte Zwischen-Konzernabschluss wurde heute veröffentlicht.



Der Konzernumsatz stieg in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 von 109,6 Mio. Euro um 41,8% auf 155,4 Mio. Euro. Im traditionell schwächeren ersten Halbjahr betrug das operative Konzernergebnis (EBITDA) 12,8 Mio. Euro (Steigerung um 16,3 Mio. Euro zum Vorjahr). Wesentliche Steuerungsgröße der Katjes International ist die EBITDA-Marge. Im Berichtszeitraum lag diese bei einem Wert von 8,2%.



Das Konzerneigenkapital betrug zur Jahresmitte 159,0 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 159,3 Mio. Euro), während die Eigenkapitalquote mit 37,2% auf einem hohen Niveau stabil blieb (31. Dezember 2022: 37,0%).



Eine Kombination aus Mengenwachstum und Preiserhöhungen resultierte in einem Umsatzwachstum der operativen Unternehmen der Gruppe. Weiterhin haben die in 2022 neu akquirierten Geschäfte zu dem Wachstum beigetragen.



Aufgrund des starken Resultats im ersten Halbjahr hebt die Geschäftsführung die Guidance für das Geschäftsjahr 2023 auf erwartete Konzernumsätze von 350-375 Mio. Euro sowie eine EBITDA-Marge von 9-10% an.



Die Katjes International prüft derzeit mögliche Refinanzierungsoptionen, inklusive der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Hierzu hat sie die IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch zur Durchführung einer Roadshow im Rahmen einer möglichen Fremdkapitaltransaktion beauftragt.



