Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, hat heute ihre neue Unternehmensanleihe (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769) erfolgreich platziert.



Die Anleihe stieß sowohl bei Privatanlegern als auch bei institutionellen Investoren im In- und Ausland auf großes Interesse und war beim ursprünglichen Zielvolumen von 110 Mio. Euro sehr deutlich überzeichnet, weshalb das finale Anleihevolumen um 5 Mio. Euro auf 115 Mio. Euro aufgestockt wurde.



Der Zinssatz wurde abschließend auf 6,75% p.a. festgelegt und liegt damit im unteren Bereich der zu Beginn der Emission ausgegebenen Zinsspanne. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, der Ausgabekurs liegt bei 100 Prozent. Der Katjes International GmbH & Co. KG fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Nettoemissionserlöse in Höhe von rund 112 Mio. Euro zu. Die Gesellschaft plant wie im Prospekt angekündigt die vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der gesamten ausstehenden Anleihe 2019/2024 zum 12. November 2023, soweit nicht bereits im Rahmen des Umtauschs erfolgt.



Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) und die Internetseite der Gesellschaft abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von jeweils 5.000 Euro je Order vollständig, für darüber liegende Ordervolumina zu 30% bis zu einem Maximum von 50.000 Euro zugeteilt. Das Angebot zum Umtausch der Anleihe 2019/2024 in die neue Anleihe wurde auch rege angenommen und entsprach rund 30% bezogen auf das aufgestockte Volumen. Um die langfristige Unterstützung der Gesellschaft durch die umtauschenden Investoren zu berücksichtigen, wurde dieser voll zugeteilt.



Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 21. September (Ausgabe- und Valutatag) vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich ab dem 15. September 2023 ermöglicht. Zudem wird die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt.



Die Emission der Anleihe wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Joint Lead Managers begleitet.



Details zur Anleiheemission sind auf folgender Website zu finden:

www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“.





Katjes International-Anleihe 2023/28 – Eckdaten

Emittentin Katjes International GmbH & Co. KG Kupon 6,75% p.a. Zinszahlung halbjährlich Valuta 21.09.2023 Laufzeit 21.09.2028 (5 Jahre) Emissionsvolumen 110 Mio. Euro (Zielvolumen) Stückelung 1.000 Euro ISIN / WKN NO0012888769 / A30V78 Listing Open Market und Nordic ABM Oslo Joint Lead Manager IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities Internet https://katjes-international.de/



www.fixed-income.org

