Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat das Volumen ihrer im November 2022 begebenen Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30V3F1 / WKN: A30V3F) erfolgreich auf 25 Mio. Euro erhöht. Die Aufstockung wurde im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Bookrunner begleitet. Die zusätzlichen Mittel aus der Aufstockung sollen für künftige Neuinvestitionen in Beteiligungen und die generelle Unternehmensfinanzierung eingesetzt werden. Die Anleihe 2022/2027 hat eine Laufzeit bis zum 29. November 2027 und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 8,000 % ausgestattet.



Über Katjes Greenfood

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden.



https://www.fixed-income.org/

Foto: Katjes Greenfood