Der britische Versicherungskonzern Admiral Group PLC (ISIN GB00B02J6398, WKN A0DJ58) hat eine Nachranganleihe (Tier 2) mit einer Laufzeit bis 06.01.2034 (10 ½ Jahre) und einem Volumen von 250 Mio. GBP emittiert. Der Kupon beträgt 8,50%, Der Emissionspreis 100,00%. Die Admiral Group wird von Fitch mit A gerated. Für die Tier 2-Anleihe wird ein BBB Rating erwartet. Die Nachranganleihe (Tier 2) hat eine Stückelung von 1.000 GBP, die Mindestorder beträgt 100.000 GBP (ISIN XS2643776680). Das Settlement erfolgt am 06.07.2023. Die Anleiheemission wurde von HSBC, Lloyds und UBS begleitet. Die Admiral Group ist u.a. in UK, Frankreich, Italien, Spanien und den USA aktiv. Die Gruppe beschäftigt über 11.000 Mitarbeiter und ist im FTSE 100.



Die Commerzbank AG (ISIN DE000CBK1001, WKN CBK100) hat eine Nachranganleihe (Tier 2) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 05.10.2033 emittiert. Der Kupon beträgt 6,75% p.a., die Zinszahlung erfolgt jährlich. Der Emissionspreis betrug 99,587%. Die Commerzbank wird mit A- bzw. A2 gerated. Für die Nachranganleihe werden Baa3 bzw. BB+ Ratings erwartet. Das Settlement erfolgt am 05.07.2023. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro (ISIN DE000CZ43Z49). Barclays, Commerzbank, HSBC, ING, und Natixis haben die Anleiheemission als Bookrunners begleitet.



