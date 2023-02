Die LAIQON AG (ISIN DE000A1UP29) hat erfolgreich die Platzierung der am 9. Februar 2022 angekündigten 6,50% Wandelanleihe 2023/27 im Nennbetrag von 5 Mio. Euro am Kapitalmarkt zu den angekündigten Konditionen abgeschlossen. Die Transaktion wurde von der CapSolutions GmbH, München, begleitet.



Die Wandelschuldverschreibung 2023/27 wurde im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausschließlich von Investoren aus Deutschland und Luxembourg bezogen. Die Emission stieß sowohl bei Bestandsaktionären als auch bei neuen Investoren auf sehr positive Resonanz. Insgesamt wies das Orderbuch einen deutlichen Nachfrageüberhang von 3,15 Mio. Euro aus.



Der Vorstand hat im Rahmen der Zuteilung der Wandelschuldverschreibung 2023/27 Bestandsaktionäre bevorzugt berücksichtigt. An neue Investoren wurde anschließend vom Vorstand anhand üblicher Kriterien zugeteilt. Dabei wurde trotzdem die Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro immer vollumfänglich eingehalten.



Die Begebung der Wandelschuldverschreibung wird am 21. Februar 2023 stattfinden, während die Ausgabe und Lieferung der Teilschuldverschreibungen marktüblich spätestens zum 22. Februar 2023 erfolgen wird. Die Wandelschuldverschreibungen sollen in den Handel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Wertpapierkennnummer ISIN DE000A30V885 einbezogen werden. Als Emissionsbank begleitete die futurum bank AG, Frankfurt am Main, die Transaktion.



Der Emissionserlös aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung soll für das weitere Wachstum der Gesellschaft, insbesondere für Investitionen in den weiteren Ausbau der Mehrmandantenfähigkeit der Digital Asset Plattform (DAP) 4.0 genutzt werden.



Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG: „Wir sind mit der großen Investorennachfrage und der damit verbundenen Platzierung sehr zufrieden. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Investoren bedanken. Die eingeworbenen Mittel dienen insbesondere der geplanten weiteren Positionierung der LAIQON AG als Asset Management Factory."



Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):



Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus, das aktuell mit über 50 Wealth Produkten und Lösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt. Diese werden sowohl von Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert. Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt am Main gelistet. Mit ihrer Strategie 2023/25 2.0 wendet sich die LAIQON AG als Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. LAIQON hat sich dabei in den drei operativen Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert. Die aufgebaute Plattformstrategie über die Digital Asset Plattform 4.0 ist das verbindende Element des Geschäftsmodells. Sie befähigt die LAIQON AG die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren. Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset Management-Factory zu positionieren.



Foto: © Csaba Nagy auf Pixabay