Der Vorstand des Asset Managers LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Konditionen der Wandelschuldverschreibung 2023/27 festgelegt, deren Ausgabe am 9. Februar 2023 dem Grunde nach beschlossen worden war.



Die Gesellschaft beabsichtigt die Begebung von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von vier Jahren unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an bestimmte ausgewählte Investoren im Wege einer Privatplatzierung mit einer Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro.



Die Wandelschuldverschreibung 2023/27 wird mit einem Zinssatz in Höhe von 6,50% per annum verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, erstmalig am 21. August 2023. Die Wandelschuldverschreibungen können nach Maßgabe der Emissionsbedingungen in Aktien der Emittentin gewandelt werden, erstmals ab November 2023. Der Wandlungspreis wurde auf 10,00 Euro festgelegt und unterliegt nach Maßgabe der Emissionsbedingungen der Wandelschuldverschreibungen ab 2024 den marktüblichen Anpassungsmechanismen (für das Jahr 2023 ist der Verwässerungsschutz hingegen ausgeschlossen).



Interessierte Aktionäre der Gesellschaft, die an der Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/27 teilnehmen möchten, werden gebeten, unter Berücksichtigung der Mindestzeichnungssumme über ihre Depotbank bei der futurum bank AG als emissionsbegleitendes Institut eine Order bis spätestens Montag, den 20. Februar 2023, 16:00 Uhr, aufzugeben.



Die Emissionsbedingungen und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) zur Wandelschuldverschreibung 2023/27 sind auf der Webseite der LAIQON AG unter www.laiqon.ag im Bereich Investor Relations unter der Rubrik Kapitalmaßnahmen abrufbar. Interessierte Aktionäre der Gesellschaft können sich bei Fragen zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung unter ir@laiqon.com an die LAIQON AG wenden.



https://www.fixed-income.org/

Foto: © Csaba Nagy auf Pixabay