Die LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) baut ihre Geschäftsstrategie im Bereich des nachhaltigen Investierens durch die Partnerschaft mit der Atacama Partners GmbH weiter aus.



Nachhaltigkeit ist eines der Kernthemen der Strategie 2023/25 2.0 der LAIQON AG. Dies folgt der Überzeugung der Gesellschaft, dass eine auf Integration, Transformation und auf ökologischen oder sozialen Beiträgen ausgerichtete Nachhaltigkeitsstrategie, die sich an dem Pariser Klimaabkommen und den UN-SDGs (Sustainable Development Goals) orientiert, ein attraktives Rendite-Risiko-Profil sowohl für private als auch institutionelle Investoren bietet.



Dabei kann die LAIQON-Gruppe für das nachhaltige Investieren zunehmend auch durch Künstliche Intelligenz als Basis für umfangreichere Nachhaltigkeitsdaten profitieren. Basis dafür sind die aufgebauten Daten der Digital Asset Plattform DAP 4.0. Hier besteht die Möglichkeit, die Atacama Partners GmbH beispielsweise neben traditionellen Finanzkennzahlen mit der Erfassung und Analyse objektiver CO2-Emissionsdaten zu unterstützen, während die Atacama Partners GmbH einen innovativen Ansatz zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen gemäß der Offenlegungsverordnung beisteuert. Der gegenseitige Nutzen zwischen dem WealthTech LAIC innerhalb des LAIQON-Konzerns und der Atacama Partners GmbH besteht unter anderem in der gemeinsamen Programmierung eines proprietären und im fundamentalen Researchprozess unterstützenden Tools zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen gemäß der Offenlegungsverordnung SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Die Datengrundlagen stammen hierbei von LAIC und der Atacama Partners GmbH. Perspektivisch sollen die aufgebauten Nachhaltigkeitsdaten sukzessive durch die Erfassung und Analyse von Daten zur Taxonomie erweitert werden.



Zusammenfassend soll in der Partnerschaft mit der Atacama Partners GmbH die Expertise der Gesellschaft hinsichtlich Digitalisierung , Transformation und komplementärer Nachhaltigkeitsblickwinkel für gemeinsame Produktlösungen genutzt werden, ergänzend zu bestehenden Produktangeboten und Investmentansätzen. Die Atacama Partners GmbH, mit Sitz in München, wurde 2022 durch die beiden Gesellschafter und Geschäftsführer Stanislaus Thurn und Taxis, vorher u. a. Head of ESG-Research bei Flossbach von Storch und Ferdinand von Bennigsen, der u. a. als Berater für den Aufbau digitaler Geschäftsmodelle und Transformationsstrategien bei der Boston Consulting Group tätig war sowie von Mátyás Csiky, Global Head of Impact bei einer führenden europäischen Private Equity Gesellschaft, gegründet. Das Team von Atacama verfügt über mehr als 15 Jahre Investmenterfahrung sowie langjährige Regulatorik- und Technologieexpertise.



Dazu Dr. Robin Braun, Head of Group Sustainibility der LAIQON AG: „Wir freuen uns sehr, über die Partnerschaft mit der Atacama unser Produktangebot um zusätzliche Nachhaltigkeitsansätze erweitern zu können. Uns eint dabei das Verständnis, mit unseren Investmentansätzen die Transformation voranzutreiben. Mit dem Team von Atacama ist es unser gemeinsames Ziel, unsere Kompetenzen insbesondere von ökologischen und sozialen Beiträgen als Treiber von Performance in Anlageprodukten weiter auszubauen.“



Stanislaus Thurn und Taxis, geschäftsführender Gesellschafter der Atacama Partners GmbH ergänzt: „Mit der LAIQON Gruppe und deren Fokus auf nachhaltiges Investieren haben wir einen idealen Partner für unsere Ambitionen gefunden. Insbesondere die mit der DAP 4.0 aufgebaute Expertise und durch künstliche Intelligenz begünstigte Nutzung von Nachhaltigkeitsdaten ist dabei entscheidend für die weitere Umsetzung der EU-Taxonomie. Dies wollen wir in gemeinsamen Fondsprodukten nutzbar machen.“



LF – Atacama Global Equity Impact Opportunities: Art. 9 SFDR Aktienfonds in Zusammenarbeit mit Atacama Partners



Für den ersten Investmentfonds, den die Partnerschaft mit der Atacama Partners GmbH umsetzt, wurde der bestehende Aktienfonds LF – European Emerging Champions strategisch neu ausgerichtet und umbenannt: Der neue Aktienfonds LF – Atacama Global Equity Impact Opportunities, bei dem die Atacama Partners GmbH als Anlageberater agiert, unterliegt der Offenlegungspflicht gemäß Art. 9 der Offenlegungsverordnung SFDR. Die Umstellung ist zum 1. Juli 2023 erfolgt.



Der LF – Atacama Global Equity Impact Opportunities konzentriert sich global mit dem Fokus auf die USA und Europa auf 30 bis 40 Mid- und Large Caps als Ergebnis einer aktiven fundamentalen Einzeltitelselektion entlang dreier Profile. Die Logik der EU-Taxonomie stellt dabei den Orientierungsrahmen zur Identifizierung der Unternehmen dar. Es werden „Regulation Winner“-Unternehmen identifiziert, die zukünftig vom hohen Beitrag auf die EU-Taxonomieziele profitieren können. Darüber hinaus sollen neben etablierten Unternehmen („Industrielle Basis“), also Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle mithilfe neuer Technologien transformieren, auch sogenannte „Impact Innovator“-Unternehmen identifiziert werden, die aufgrund ihres disruptiven Geschäftsmodells ein hohes Wachstumspotenzial bieten. Der aktive Engagement-Prozess mit den Unternehmen im Fonds ist dabei Teil der Wertpapieranalyse.



Der LF – Atacama Global Equity Impact Opportunities ist zunächst in der Seed-Tranche (ISIN: DE000A2QSF07) über alle gängigen Banken und Plattformen verfügbar. Eine „Cleanfee“ (C-Tranche) als auch eine „Retailtranche“ (P-Tranche) sind ebenfalls kurzfristig geplant.



