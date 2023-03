Land Securities Capital Markets PLC, eine 100%ige Tochtergesellschaft von Land Securities (Landsec) hat erstmals einen Green Bond mit einer Laufzeit von 9,5 Jahren, einem Kupon von 4,875% und einem Volumen von 400 Mio. GBP begeben.



Die Transaktion stärkt die finanzielle Kapazität und Flexibilität von Landsec und baut auf einer bereits starken Position auf. Zusammen mit einer Pipeline von Entwicklungsmöglichkeiten im Zentrum Londons und für gemischte Nutzungen, die ausgezeichnete Optionen bieten, ist Landsec mit dieser Transaktion hervorragend aufgestellt, um seine Strategie in den kommenden Jahren weiter umzusetzen.



Die Auswirkungen auf die wichtigsten Finanzierungskennzahlen von Landsec sind wie folgt:



- Barmittel und nicht in Anspruch genommene zugesagte Fazilitäten steigen auf 2,5 Mrd. GBP.



- Der gewichtete durchschnittliche Fremdkapitalkostensatz steigt um 20 Basispunkte, verglichen mit 2,7% zum 30. September 2022.



- Der Anteil der festverzinslichen oder abgesicherten Verbindlichkeiten der Gruppe steigt auf 98%.



- Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Schulden erhöht sich um 0,7 Jahre, verglichen mit 9,8 Jahren zum 30. September.



Vanessa Simms, Chief Financial Officer bei Landsec, sagte: "Ich freue mich, dass wir unsere erste grüne Anleihe begeben können, die die führende Rolle von Landsec auf dem Immobiliensektor unterstreicht.



"Die Transaktion zeigt deutlich, dass Landsec in der Lage ist, sich auch unter schwierigeren Marktbedingungen Kapital zu wettbewerbsfähigen Preisen zu beschaffen, so dass Landsec auch weiterhin gut aufgestellt ist, wenn die Wirtschaft in ein höheres Zinsumfeld übergeht.



Land Securities wird mit AA von S&P und AA- von Fitch gerated. Der Green Bond hat eine Stückelung von 1.000 GBP, Mindestorder betrug 100.000 GBP, ISIN XS2597544290, das Listing erfolgt an der Euronext in Dublin. Bookrunners waren BNP Paribas, Lloyds und NatWest Markets.





https://www.green-bonds.com/

Foto: London © Pierre Blaché auf Pixabay