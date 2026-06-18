LANXESS Aktie

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WKN DE: A2QG8U / ISIN: US5165571051

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18.06.2026 06:48:39

Lanxess begibt Anleihe über 500 Millionen Euro

DOW JONES--Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat eine Anleihe über 500 Millionen Euro begeben. Das Orderbuch war nach Angaben des Kölner MDAX-Konzerns mehrfach überzeichnet. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Coupon von 4,375 Prozent. Die Transaktion diene der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der Rückzahlung einer im Oktober 2026 fälligen Anleihe über 500 Millionen Euro, hieß es weiter.

"Die starke Nachfrage nach unserer Anleihe zeigt, dass Lanxess auch in einem anspruchsvollen Branchenumfeld verlässlich Zugang zum Kapitalmarkt hat. Mit dieser Anleihe sichern wir uns frühzeitig eine langfristige Refinanzierung und stärken damit unser solides Finanzierungsprofil", sagte Finanzvorstand Oliver Stratmann. "Wir bleiben unserem klaren Ziel verpflichtet, zügig zu soliden Investment-Grade-Kennzahlen zurückzukehren."

Von der Ratingagentur Moody's wird Lanxess derzeit mit "Ba1" (Ausblick negativ) und von Scope Ratings mit "BBB" (Ausblick negativ) bewertet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 00:49 ET (04:49 GMT)

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