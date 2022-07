AXA Investment Managers (AXA IM) hat Laurent Caillot zum Global Chief Operating Officer (GCOO) mit Wirkung zum 1. September 2022 ernannt. Er wird die Nachfolge von Godefroy de Colombe antreten, der eine neue berufliche Laufbahn einschlagen wird.



Laurent wird Mitglied des AXA IM Management Board sein und an Marco Morelli, Executive Chairman von AXA IM, berichten. Er wird in Paris tätig sein. In dieser Funktion wird er zusätzlich zu seinen derzeitigen Aufgaben in den Bereichen Technologie, Betrieb und Datenmanagement die Bereiche Projektmanagement, Sicherheit, Auftragswesen, Einrichtungen und Innovation beaufsichtigen.



"Godefroy hat die Entwicklung von AXA in den letzten 15 Jahren in vielen verschiedenen Funktionen unterstützt. Ich möchte ihm herzlich für seinen Beitrag danken, den er in den letzten Jahren nicht nur für AXA IM, sondern auch für AXA im Allgemeinen geleistet hat. Ich wünsche ihm viel Glück, Erfüllung und Erfolg mit seinen weiteren Plänen", so Marco Morelli. "Ich freue mich, Laurent als Mitglied des Vorstands begrüßen zu dürfen und ich freue mich auf unsere verstärkte und enge Zusammenarbeit.“





