Mit Wirkung zum 1. Februar 2023 hat der Aufsichtsrat der Lazard Asset Management Deutschland GmbH die Geschäftsführung des Unternehmens um Kai Jennert und Michael Weidner verstärkt.



Beide Neu-Geschäftsführer arbeiten bereits seit mehreren Jahren im Unternehmen, wobei Kai Jennert im Bereich Institutional Sales und Client Service als Senior-Berater tätig ist und Michael Weidner das europäische Rentenmanagement am Standort Frankfurt leitet. Künftig werden Jennert und Weidner mit den bisherigen Geschäftsführern Matthias Kruse, Sales und Client Service, Werner Krämer, Marketing und Research, Christof Pieper, Recht, Compliance und HR, sowie Andreas Hübner, General Management, die Verantwortung teilen. Jennert und Weidner werden sich dabei primär auf die Aufgabenfelder konzentrieren, die mit ihren bisherigen Tätigkeiten korrespondieren.



„Es freut uns, dass es uns mit der Ernennung von Michael Weidner und Kai Jennert zu Geschäftsführern gelungen ist, zwei unserer jungen Talente langfristig an die Firma zu binden und gleichzeitig auch einen Generationenübergang zu ermöglichen, der die Stabilität für unsere Kunden und Geschäftspartner garantiert“, kommentiert Andreas Hübner, CEO von Lazard Asset Management Deutschland. Diese Entscheidung stellt den Anfang einer über mehrere Jahre angelegten Veränderung in der Führung des seit 1999 am deutschen Markt operierenden Unternehmens dar. Ausgehend von Frankfurt am Main konnte die Lazard Asset Management Gruppe ihre Vertriebsaktivitäten in Europa über die Jahrzehnte signifikant erweitern und verfügt heute über Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Mailand, Zürich, Genf, Madrid und Brüssel.



Zu seiner Berufung erklärt Kai Jennert: „Ich freue mich sehr auf die Verantwortung, die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden strategisch vorantreiben zu dürfen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, die Wachstumsgeschichte von Lazard Asset Management erfolgreich fortzuschreiben.“



Michael Weidner kommentiert: „Ich freue mich darauf, den zukünftigen Kurs des Unternehmens aktiv mitzugestalten. Meine Hauptaufgabe sehe ich in der (Weiter-)Entwicklung und Optimierung von Anlagelösungen für unsere Kunden.“



Als indirekte Tochtergesellschaft von Lazard Ltd (NYSE: LAZ) bietet Lazard Asset Management (LAM) weltweit eine breite Palette von Aktien-, Anleihen- und alternativen Investmentprodukten. LAM und verbundene Vermögensverwaltungsgesellschaften der Lazard-Gruppe verwalten ein Kundenvermögen in der Höhe von rund 202,5 Mrd. Euro (vorläufiges Ergebnis, Stand: 31. Dezember 2022).



Foto: Michael Weidner © Lazard Asset Management