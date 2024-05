Lazard Asset Management (LAM) hat für seine Sustainable Private Infra­structure (Lazard SPI) Strategie eine ver­bindliche Verein­barung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Collective Energy GmbH abgeschlossen. Dabei handelt es sich um ein öster­reichisches Unternehmen, das Beratungs­dienst­leistungen und Lösungen zur Solar­strom­erzeugung für gewerbliche Kunden anbietet.



Diese Investition spiegelt das weitere Wachstum und die Diversifizierung der Lazard SPI-Strategie in Europa wider und baut auf der Erfahrung des Lazard SPI-Teams im Aufbau und Wachstum von Plattformen für erneuerbare Energien auf. Zu den Beteiligungen gehört bereits Shawton Energy, ein Anbieter von erneuerbaren Technologien mit Expertise in schlüsselfertigen und voll finanzierten Solar-Photovoltaik(PV)-Projekten in Großbritannien.



Collective Energy ist auf den Besitz und den Betrieb von PV-Dachanlagen und die Beratung von Gemeinden und gewerblichen Kunden spezialisiert. Das Unternehmen stellt eine seltene Gelegenheit dar, in den österreichischen Infrastrukturmarkt zu investieren. Lazard SPI wird in Zusammenarbeit mit dem sehr erfahrenen Managementteam das Wachstum des Unternehmens durch die Finanzierung von Projekten mit neuen und bestehenden Kunden unterstützen. Auch die Erkundung von angrenzenden Wachstumsmöglichkeiten soll gefördert werden.



„Wir sind zuversichtlich, dass Collective Energy auf seinen langfristigen Verträgen mit Kunden an mehreren Standorten und seiner diversifizierten Einnahmebasis aufbauen kann, um die nächste Generation von erneuerbaren Energien zu liefern“, sagt Robert Wall, Head of Sustainable Private Infrastructure bei Lazard Asset Management.



Verkäufer der Collective Energy-Anteile ist The Blue Minds Company. „Wir sind stolz darauf, Collective Energy von Anfang an unterstützt zu haben, um eine One-Stop-Shop-Lösung für österreichische Kunden zu werden, die ihre Nachhaltigkeitsbilanz verbessern wollen“, sagt Eveline Steinberger, Executive Director von The Blue Minds Company und gewählte Vorsitzende von Collective Energy.



„Meine Kollegen und ich freuen uns, mit Lazard Asset Management zusammenzuarbeiten, um unsere Mission zu beschleunigen, Gemeinden und Unternehmen mit erschwinglicher und erneuerbarer Energie zu versorgen“, sagt Christoph Zinganell, CEO von Collective Energy.



Foto: Robert Wall © Lazard Asset Management