LEEF hat einen neuen Großkunden gewonnen und wird nunmehr den kanadischen Markt direkt beliefern. Dieser Großkunde hat einen bestehenden Kundenstamm, wechselt zu LEEF für seine Palmblattprodukte und wird damit erster Vertriebspartner von LEEF für den starken kanadischen Markt.



Neben den klassischen Tableware-Produkten sind beim neuen Kunden bereits Produkte für Delivery Dienste und Take Away Verpackungen im Sortiment. Der Wechsel zu LEEF macht es diesem Kunden nunmehr möglich, darüber hinaus die Produkte der Paper-Top-Line zu beziehen. Diese Linie ist speziell für Take Away und Delivery Services entwickelt worden und hat ihren Schwerpunkt im Bereich Burger, Fries & Sushi, bis hin zu großen Sushi Party/Family Platten. Im Bereich dieser Paper-Top-Line hat LEEF für die Verschlusstechnik Patente angemeldet und aktuell damit weltweit ein Alleinstellungsmerkmal. In a nutshell: Wer diese Produkte führen will, kommt an LEEF nicht vorbei.



Diese aktuelle Kundenakquise ist Teil der gezielten Expansionsstrategie von LEEF und fällt in das Projekt "Erweiterung der Lieferräume". Nachdem LEEF im europäischen Markt und in einigen Teilen des lateinamerikanischen Marktes bereits aktiv ist, werden aktuell die Direktbelieferungen des nordamerikanischen Marktes priorisiert. Mit Kanada ist nun ein umsatzstarker Markt für LEEF geöffnet worden. Kanada hat führende und wegweisende Initiativen bei vielen Themen der Nachhaltigkeit. Mit 9% der weltweiten Waldfläche und einem starken Fokus auf Kompostierungstechnologien ist Kanada eine der wachstumsstärksten Regionen für unsere Produkte.



Leef begibt eine Anleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro mit einem Kupon von 9,00% p.a. (ISIN DE000A352ER1 / WKN A352ER). Ein ausführlicher Artikel zur Anleiheemission ist auf folgender Website zu finden:

https://www.fixed-income.org/anleihen-check/anleihen-check-leef-blattwerk-gmbh-produzent-von-nachhaltigem-geschirr-und-verpackungen-aus-palmblaettern-bietet-900.html



Leef ist ein Pionier in der Entwicklung, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Produkten aus Palmblatt. Aktuell nutzt sie dafür die Blätter der Arekapalme, die als Abfallprodukte in der Betelnussproduktion anfallen und normalerweise verbrannt werden.



www.green-bonds.com – Die Green Bond Plattform.

Foto: © Leef Blattwerk