Legal & General Investment Management (LGIM) hat den L&G ESG Euro Corporate Bond Fund aufgelegt. Anlageziel des Fonds ist es, langfristige Erträge aus Kapitalwachstum und Kapitalerträgen für die Anleger zu erzielen. Der Fonds ist Teil der aktiv verwalteten Fondspalette von LGIM und ist das erste Produkt des Asset Managers im Investment-Grade-Bereich, das einen CO2-armen Ansatz verfolgt und eine ESG-Benchmark hat. Damit erweitert LGIM seine Fondspalette im Bereich nachhaltige Investments.



Insbesondere zielt der Fonds auf eine niedrigere gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (WACI) als der breitere Unternehmensindex, indem er in Unternehmen mit geringem CO2-Fußabdruck investiert. Dabei wird das LGIM-eigene Rahmenwerk Destination@Risk1 zur Temperaturanpassung und -überwachung eingesetzt. Darüber hinaus werden erweiterte ESG-Ausschlüsse angewandt, indem von MSCI bereitgestellte Daten genutzt und mit LGIMs eigenem ESG-Know-how kombiniert werden.



Der neue Fonds wird gemeinsam von Marc Rovers, Head of Euro Credit Portfolio Management, und Connor Olvany, Portfolio Manager European Credit, gemanagt. Sie werden dabei von ihrem Team unterstützt, das über eine Anlageerfahrung von durchschnittlich mehr als 19 Jahren verfügt und auf die globale Expertise von LGIM zurückgreift.



Marc Rovers, Head of Euro Credit Portfolio Management bei LGIM: „Die Einführung des neuen ESG Euro Corporate Bond Fund unterstreicht unser Engagement, unseren Anlegern die Möglichkeit eines Investments zu bieten, das auf ihre ESG-Überlegungen und spezifisch ihren potenziellen Wunsch nach einer Reduzierung der CO2-Emissionen eingeht. Das ist ein Aspekt, der für unsere Kunden zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Wir freuen uns, unsere Fondspalette von aktiv gemanagten Anleihestrategien um diesen neuen Fonds zu erweitern, bei dem die langjährige Expertise unseres erfahrenen Euro-Credit-Teams zum Einsatz kommt und bei dem wir uns auf unser bewährtes Responsible Investment Framework stützen.“



Der Fonds ist im Rahmen der Offenlegungsverordnung (SFDR) in die Kategorie Artikel 8 eingestuft.



Volker Kurr, Head of Europe, Institutional bei LGIM: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem UCITS-Fonds unser Angebot im Bereich nachhaltiges Investieren erweitern und Anlegern Zugang zu dieser Strategie eröffnen, die mit 500 Millionen Euro von institutionellen Investoren gefunded wird. Mit der Aufsetzung des neuen Fonds unterstreicht LGIM sein Engagement bedarfsgerechte Strategien zu implementieren und dabei seine langjährige Expertise im aktiven Management sowie im Credit-Research einzusetzen – nicht nur über verschiedene Zyklen hinweg, sondern auch in einem nachhaltigeren Anlageuniversum."



Foto: Marc Rovers © LGIM