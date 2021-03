Legal & General Investment Management verstärkt sein Team für das institutionelle Geschäft im deutschsprachigen Raum und ernennt Hans-Peter Bauder mit Wirkung zum 15. März 2021 zum Institutional Client Director für Deutschland, die Schweiz und Österreich.



In dieser neu geschaffenen Position wird Hans-Peter Bauder neben der Betreuung von Investoren und Consultants das weitere Wachstum von LGIM im institutionellen Asset Management unterstützen. Er berichtet an Silvia Schaak, Co-Head of Institutional, Deutschland, Schweiz und Österreich. Hans-Peter Bauder verfügt über nahezu 30 Jahre Erfahrung in der institutionellen Vermögensverwaltung sowie im Asset Servicing und im Versicherungswesen. Er kommt von der CACEIS/KAS BANK N.V. German Branch, wo er zuletzt als Head of Relationship Management und Mitglied des deutschen Management-Komitees unter anderem für die Betreuung von Unternehmen, insbesondere CTAs, Pensionsfonds und internationalen Pension Consultants verantwortlich war.



“Mit Hans-Peter Bauder gewinnen wir einen ausgewiesenen Asset-Management-Profi”, sagt Silvia Schaak. “Er kennt alle Facetten der institutionellen Kapitalanlage und hat sich insbesondere im Bereich Corporate Pensions einen Namen in der Fachwelt gemacht. Wir freuen uns, unser institutionelles Geschäft in den deutschsprachigen Ländern mit ihm gemeinsam weiterzuentwickeln. Deutschland zählt zu unseren strategischen Kernmärkten und das Interesse an den passiven und aktiven Anlagelösungen von LGIM bestärkt uns darin, unsere Präsenz auch in anderen europäischen Märkten weiter auszubauen.” In den letzten drei Jahren konnte LGIM seine Assets in der DACH-Region auf rund das Dreifache steigern. Insgesamt verwaltete LGIM zuletzt 1.430 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2020).





www.fixed-income.org

Foto: Hans-Peter Bauder Foto: Hans-Peter Bauder

©

LGIM









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.