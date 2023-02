Lonza Swiss Finance Ltd, eine Tochtergesellschaft des Schweizer Chemie- und Pharmaunternehmens Lonza Group Ltd, Basel, hat einen Corporate Bond im Volumen von 300 Mio. CHF und einer Laufzeit von 6,5 Jahren begeben. Der Kupon beträgt 2,10% p.a.



Lonza garantiert für die Emittentin und die Anleihe. Die Anleihe wird an der SIX gelistet. Das Kapital wird zur Refinanzierung und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.



Eckdaten der Lonza-Anleihe:

Emittentin: Lonza Swiss Finance Ltd

Garant: Lonza Group Ltd

Kupon: 2,100% p.a.

Emissionspreis: 100,241%

Rückzahlungspreis: 100,00%

Volumen: 300 Mio. CHF

Settlement: 22.02.2023

Laufzeit: 12.09.2029

Joint Lead Managers: Credit Suisse AG, UBS AG und Zürcher Kantonalbank

