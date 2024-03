Die LR Global Holding GmbH, Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, hat mit der erfolgreichen, vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe 2021/2025 die Voraussetzungen für eine weiterhin erfolgreiche Unternehmensentwicklung geschaffen. Ihre Muttergesellschaft, die LR Health & Beauty SE, konnte eine neue vorrangig besicherte Anleihe (ISIN NO0013149658) mit einem nominalen Emissionsvolumen von 130 Mio. Euro erfolgreich platzieren und wird dadurch voraussichtlich einen Emissionserlös von rund 125 Mio. Euro erzielen. Dieser soll primär für die Refinanzierung der Bestehenden Anleihe 2021/2025 verwendet werden. Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der LR Gruppe seit Gang an den Kapitalmarkt spiegelt sich auch in den aktuellen Geschäftszahlen wider. Die LR Global Holding GmbH veröffentlicht heute ihre Zahlen für das vierte Quartal 2023 und bestätigt die vorläufigen Umsatz- und Ergebniszahlen für das Gesamtjahr 2023, die damit gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnten.



„Wir sind sehr zufrieden mit der erfolgreichen Platzierung unserer Neuen Anleihe und freuen uns sehr über den großen Zuspruch und das Vertrauen der Investoren. Die vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021/2025 und damit verbundene Emission der Neuen Anleihe geben uns Rückenwind für eine weiterhin erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie. Dabei wollen wir uns insbesondere auf die Einführung innovativer Produkte und die weitere Digitalisierung unseres Geschäfts fokussieren, um unsere Partner bestmöglich bei Ihrer Karriereentwicklung zu unterstützen”, erklärt Dr. Andreas Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE.



Die LR Gruppe konnte das Jahr 2023 mit starken Zahlen abschließen. Demnach erreichte LR im vierten Quartal 2023 einen Umsatz (Warenerlöse) von 70,9 Mio. Euro (Q4 2022: 72,8 Mio. Euro), der trotz nachteiliger Wechselkurseffekte gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 2,7 % nur leicht unter dem Vorjahresniveau lag. Im Gesamtjahr 2023 erzielte die LR Gruppe damit einen Umsatz von 276,5 Mio. Euro nach 269,4 Mio. Euro im Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg von 2,6 %. Damit konnte die Umsatzprognose 2023 in der Spanne von 275 bis 280 Mio. Euro erreicht werden.



Darüber hinaus erzielte die LR Gruppe im vierten Quartal 2023 ein EBITDA reported von 8,9 Mio. Euro im Vergleich zu 12,8 Mio. Euro im Vorjahresquartal, in dem sich Einmaleffekte positiv auf das Ergebnis ausgewirkt hatten. Im Gesamtjahr 2023 lag das EBITDA reported mit 31,5 Mio. Euro nach 31,3 Mio. Euro leicht über Vorjahresniveau. Das normalisierte EBITDA sank hingegen im vierten Quartal 2023 auf 10,1 Mio. Euro nach 13,8 Mio. Euro im von Einmaleffekten positiv beeinflussten, vierten Vorjahresquartal. Entsprechend erreichte es auf Gesamtjahressicht 35,5 Mio. Euro (2022: 36,3 Mio. Euro).



Valdemaras Gordinskis, Vice President Global Controlling and Investor Relations der LR Gruppe, kommentiert: „Der Umsatz- und Ergebnisanstieg im Geschäftsjahr 2023 zeigt, dass die Initiativen zur Förderung der Karriereentwicklung unserer Partner als auch der Ausbau unseres Sortiments an Gesundheits- und Schönheitsprodukten Früchte trägt. Strategisch setzen wir den Fokus weiterhin auf die Unterstützung unserer Partner mit einer starken Agenda für 2024. Wir arbeiten intensiv an neuen Produktkonzepten und planen, sowohl innovative Neuprodukte als auch Ergänzungen zu bestehenden Produktkategorien im Verlauf des Jahres auf den Markt zu bringen. Zusätzlich digitalisieren wir verstärkt unsere Prozesse und versorgen die Partner ab sofort über unsere neue digitale Plattform LR neo mit allen Informationen, die für ihre Aktivitäten wichtig sind. Dabei steht auch das Cross-Sponsoring und die internationale Expansion weiterhin im Vordergrund, über die unsere Partner ihr Social Selling über Ländergrenzen hinweg ausweiten können.”





Der Bericht für das vierte Quartal 2023 ist ab heute online auf der Website des Unternehmens unter ir.lrworld.com verfügbar. Die finalen, geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 werden Ende April 2024 mit dem Geschäftsbericht auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht.

LR GruppeUnter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Gesundheits- und Schönheitsprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Selling-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht. Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.Foto: © LR Gruppe