Die LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 15 Basispunkten gegenüber Mid Swap (ca. 3,59%). LVMH wird von Moody´s mit A1 (positiv) und von S&P mit AA- (stabil) gerated.



Die neue Anleihe der Die LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE hat eine Laufzeit bis 21.10.2025, das Settlement erfolgt am 21.04.2023. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Anwendbar ist französisches Recht. Gelistet wird die LVMH-Anleihe in Luxemburg. Die Transaktion wird von Barclays, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Societe Generale und Mitsubishi UFJ Financial begleitet.



Foto: © Penabeckie auf Pixabay