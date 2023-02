Mehrere starke Erdbeben haben am frühen Montagmorgen die türkische Provinz Kahramanmaras nahe der türkischen Metropole Gaziantep erschüttert und die Bewohner der betroffenen Region im Schlaf überrascht. Laut dem geologischen Dienst der Vereinigten Staaten USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 7.8 und das Hypozentrum des Bebens lag in weniger als 18km Tiefe. In den betroffenen türkischen Provinzen sowie im Nordwesten Syriens stürzten Gebäude ein und Infrastruktur wurde stark beschädigt. Sowohl aus der Türkei wie auch dem Nachbarland Syrien wird von hunderten von Toten ausgegangen und die Meldungen über Verletzte gehen in die Tausende.



Das tragische Ereignis dürfte jedoch keine spürbaren Auswirkungen auf die Wertentwicklung von CAT Bonds haben. Erdbeben in der Türkei ist nur marginaler Bestandteil des CAT Bond Marktes in einigen Retrozessionsdeckungen. Die betroffenen Provinzen liegen fernab der großen Wert- und Bevölkerungskonzentration in der Türkei, deshalb dürften die Schäden nicht ausreichen, um Schadenszahlungen aus diesen Transaktionen auszulösen.



Foto: Dirk Schmelzer © Plenum Investments