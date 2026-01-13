MÄRKTE ASIEN/Nikkei-225 plus 3,2% - Yen und Anleihen schwach

Von Thomas Leppert

DOW JONES--An den Aktienmärkten in Ostasien geht es am Dienstag mehrheitlich nach oben. Positiv für die Stimmung an den asiatischen Börsen wirken sich die freundlichen Vorgaben aus den USA und der anhaltende Enthusiasmus für KI-Halbleiterwerte aus.

Besonders deutlich geht es in Tokio nach oben, wo der Nikkei-225 um 3.2 Prozent zulegt. Hierfür gibt es gleich mehrere Gründe. Zum einen hatte die Börse zum Wochenstart geschlossen und damit Nachholbedarf. Zum anderen berichten Medien wie die The Japan Times, dass Premierministerin Sanae Takaichi vorgezogene Neuwahlen ausrufen könnte. Eine Folge davon wäre ein zusätzlicher fiskalischer Stimulus, was positiv ankommt. Ein schwächerer Yen, der im Zuge der Wahlspekulationen und anhaltender Spannungen zwischen Japan und China nahe seinem tiefsten Stand seit einem Jahr verharrt, verbessert zusätzlich die Aussichten für heimische Exporteure.

Zudem erklärte Japans Finanzministerin Satsuki Katayama, dass US-Finanzminister Scott Bessent Tokios Sorgen über die jüngste Schwäche des Yen teile. Dies heizt im Devisenhandel erneute Spekulationen an, dass zur Stützung der Währung interveniert werden könnte. Dies belastet den Yen zusätzlich. Die japanische Währung gab um bis zu 0,5 Prozent auf 158,91 Yen je Dollar nach und unterschritt damit das vorherige Tief von 158,87 aus dem Januar 2025.

Auch die Kurse japanischer Staatsanleihen (JGB) geben nach. Grund sind Sorgen über die sich verschlechternde Haushaltslage Japans angesichts der Aussicht auf vorgezogene Neuwahlen, die zu weiteren Konjunkturprogrammen und einer höheren Schuldenaufnahme führen könnten. "Die Sorgen um die Haushaltslage Japans könnten zunehmen, wenn die Renditen stark steigen", schreibt Tomohisa Fujiki von Citi Research. Die Rendite der 30-jährigen JGBs steigt um 9,5 Basispunkte auf 3,495 Prozent.

Aktien aus den Sektoren Automobil, Finanzen und Maschinenbau führen die Gewinne in Tokio an. Toyota Motor steigen um 5,0 Prozent, Nomura Holdings legen um 5,2 Prozent zu und Kawasaki Heavy Industries gewinnen 6,0 Prozent.

In Seoul gewinnt der Kospi nach dem Allzeithoch am Vortag um weitere 1,3 Prozent. In Shanghai geht es dagegen um 0,3 Prozent nach unten, in Hongkong notiert der Hang-Seng-Index 0,9 Prozent im Plus. Sydney ging bereits 0,6 Prozent höher aus dem Tag.

Der indische Aktienmarkt dürfte vor einem starken Jahr 2026 stehen, angetrieben von einer wachstumsfreundlichen Politik und fairen Bewertungen, schreiben die Analysten von HSBC in einem Research-Bericht. Eine Erholung des Wachstums in den kommenden Quartalen dürfte durch Faktoren wie mögliche Zinssenkungen der Reserve Bank of India und eine niedrigere Inflation angekurbelt werden.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.808,50 +0,6% +0,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 53.614,18 +3,2% +3,2% 07:00

Kospi (Seoul) 4.682,60 +1,3% +11,1% 07:30

Shanghai-Comp. 4.153,21 -0,3% +3,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.838,78 +0,9% +2,2% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:45 % YTD

EUR/USD 1,1667 -0,0 1,1669 1,1679 -1,0%

EUR/JPY 185,19 0,4 184,48 184,35 -0,2%

EUR/GBP 0,8658 -0,1 0,8667 0,8690 -0,5%

GBP/USD 1,3476 0,1 1,3463 1,3440 -0,5%

USD/JPY 158,74 0,4 158,10 157,84 +0,8%

USD/KRW 1.473,64 0,5 1.466,03 1.467,97 +1,1%

USD/CNY 7,0084 0,0 7,0068 7,0065 -0,2%

USD/CNH 6,9715 0,0 6,9696 6,9712 -0,0%

USD/HKD 7,7986 0,0 7,7962 7,7947 +0,1%

AUD/USD 0,6710 0,0 0,6709 0,6705 +0,2%

NZD/USD 0,5779 0,1 0,5772 0,5752 -0,5%

BTC/USD 91.798,25 0,7 91.163,95 91.352,30 +2,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,69 59,50 +0,3% +0,19 +2,3%

Brent/ICE 64,05 63,87 +0,3% +0,18 +3,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.590,22 4.596,05 -0,1% -5,83 +4,4%

Silber 84,86 85,225 -0,4% -0,37 +11,7%

Platin 1.978,53 2.016,09 -1,9% -37,56 +11,6%

Kupfer 6,02 6,03 -0,3% -0,02 +3,1%

===

