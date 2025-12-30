MÄRKTE USA/Aktien und Anleihen wenig bewegt erwartet

DOW JONES--Für den Start in den vorletzten Handelstag des Jahres an der Wall Street am Dienstag sieht es zunächst nach einem ereignisarmen Geschäft aus. Der Aktienterminmarkt deutet einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Damit könnten sich die Vortagesverluste noch etwas ausweiten. Am Aktienmarkt wird - anders als an den meisten anderen Börsen - auch am Silvestertag regulär gehandelt, während am Anleihemarkt der Handel am Silvestertag früher als üblich endet.

Geopolitische Entwicklungen wie den offenbar vor einigen Tagen erfolgten US-Angriff auf Hafenanlagen in Venezuela, die sich hinziehenden Friedensverhandlungen für die Ukraine oder die neuen US-Drohgebärden von US-Präsident Trump gegenüber Iran sowie das chinesische Säbelrasseln vor Taiwan laden weiterhin nicht zu Käufen an den Börsen ein. Immerhin hat der Terminkalender in Sachen Konjunkturdaten noch einmal etwas zu bieten.

Kurz nach dem Handelsstart wird der Index der Einkaufsmanager der Region Chicago im Dezember veröffentlicht. Er wird zwar deutlich höher als zuvor erwartet mit einem Wert von 40,0 nach 36,3. Dieser liegt aber immer noch weit unter der Expansion anzeigenden Schwelle von 50. Je nachdem wie der Index ausfällt, könnte er die Zinsspekulation am Markt beeinflussen und damit auch die Kurse bewegen. Aktuell wird für den Zinsentscheid Ende Januar eine Zinssenkung zu 16 Prozent eingepreist, für den Termin im März mit etwa 52 Prozent.

Das im späten Handelsverlauf zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der jüngsten Fed-Zinssitzung dürfte eher nicht bewegen. Es dürfte kaum Überraschendes zutage fördern im Vergleich mit den bereits bekannten Verlautbarungen der Notenbanker.

Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um einen Basispunkt auf 4,13 Prozent. Der Dollar tendiert seitwärts, der Euro kostet knapp 1,1770 Dollar. Bei den Ölpreisen geht es nach dem deutlicheren Anstieg am Vortag noch etwas weiter nach oben. Während die Geopolitik hier tendenziell für Auftrieb sorgt, wirkt bremsend, dass sich die Rohöllagerbestände in den USA in der Woche zum 19. Dezember entgegen der Erwartung leicht ausgeweitet haben.

Mehr Bewegung gibt es bei den Edelmetallpreisen. Nach den kräftigen Gewinnmitnahmen auf den Rekordniveaus am Vortag erholen sich die Preise von Gold und Silber nun etwas.

Bei den Einzelwerten am Aktienmarkt zeigen sich vorbörslich Meta Platforms knapp behauptet nach der Nachricht, dass die Facebook-Mutter ein in Singapur beheimatete Start-up für mehr als 2 Milliarden Dollar kauft. Boeing kommen um 0,6 Prozent voran. Das Unternehmen hat von der US-Luftwaffe einen Auftrag im Wert von bis zu 8,58 Milliarden Dollar für den Bau von Kampfflugzeugen für die israelische Luftwaffe erhalten.

Die Aktie des Goldschürfers Newmont erholt sich nach dem Rücksetzer am Vortag um 2,3 Prozent, das Papier des Silberförderers Hecla Mining gewinnt 3,1 Prozent.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:00 % YTD

EUR/USD 1,1763 -0,0% 1,1767 1,1756 +13,7%

EUR/JPY 183,71 +0,0% 183,67 183,59 +12,8%

EUR/CHF 0,9295 +0,0% 0,9291 0,9287 -1,0%

EUR/GBP 0,8723 +0,1% 0,8716 0,8712 +5,3%

USD/JPY 156,16 +0,1% 156,03 156,12 -0,8%

GBP/USD 1,3485 -0,1% 1,3502 1,3494 +7,9%

USD/CNY 7,0301 -0,0% 7,0312 7,0324 -2,5%

USD/CNH 6,9897 -0,1% 6,9987 7,0001 -4,6%

AUS/USD 0,6696 +0,1% 0,6693 0,6690 +8,1%

Bitcoin/USD 87.866,15 +0,7% 87.232,35 87.544,55 -7,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,34 58,08 +0,4% 0,26 -19,3%

Brent/ICE 62,17 61,94 +0,4% 0,23 -17,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.386,12 4.330,40 +1,3% 55,72 +65,0%

Silber 76,21 72,18 +5,6% 4,04 +150,0%

Platin 1.898,11 1.791,70 +5,9% 106,41 +104,5%

Kupfer 5,49 5,49 0% 0,00 +33,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

