MAPFRE Asset Management, der Vermögensverwaltungs-Zweig der größten spanischen Versicherungsgruppe, hat eine weitere 26%ige Beteiligung an der auf ESG-Anlagen spezialisierten französischen Investmentfonds-Boutique La Financière Responsable (LFR) erworben und erhöht damit seine Gesamtbeteiligung auf 51% erhöht. Das Unternehmen strebt ein Wachstum der von SRI abgeleiteten Strategien an und versucht, seine internationale Präsenz auf dem französischen Fondsmarkt zu verstärken.



MAPFRE AM hatte 2017 bereits 25% an LFR erworben, um seinen eigenen ESG-orientierten Aktienauswahlprozess zu übernehmen, der mit dem strategischen Ansatz von MAPFRE AM für verantwortungsbewusstes Investieren und wirtschaftliches, soziales und ökologisches Engagement (ESG) übereinstimmt. Zum damaligen Zeitpunkt war dies die erste Transaktion, bei der eine spanische Vermögensverwaltungsgesellschaft ein ausländisches Unternehmen in der Branche kaufte.



Die Transaktion sicherte MAPFRE AM den Zugang zu einer exklusiven Strategie und Methodik für die Auswahl von Investitionen und die Anwendung von ESG-Kriterien auf neue Produkte sowie auf die übrige Fondspalette und Bilanz der Gruppe.



Die Geschäftsvorteile, die sich aus dieser ersten Beteiligung ergaben, und die positive Beziehung zwischen MAPFRE AM und LFR haben zu einer Aufstockung der Beteiligung geführt.



José Luis Jiménez, MAPFRE Chief Investment Officer, kommentierte:



"Seit 2017 engagieren wir uns für nachhaltige Investitionen, und LFR verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung in dieser Branche. In den vergangenen fünf Jahren haben wir gemeinsam SRI-Produkte aufgelegt, deren Besonderheit darin besteht, dass sie über eine eigene Methodik für die endgültige Auswahl der Wertpapiere verfügen, aus denen sich die Portfolios der Fonds zusammensetzen, was von unseren Kunden sehr geschätzt wird."



Ein Beispiel für Synergien auf Produktebene ist der Fonds MAPFRE AM Inclusión Responsable, der vom Global Compact der Vereinten Nationen als Best-Practice-Beispiel angeführt wurde. Das Portfolio des Fonds umfasst die Unternehmen, die sich am stärksten für die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen einsetzen.



Ein weiteres Beispiel ist der Fonds MAPFRE AM Capital Responsable. Er ist als Investmentfonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen (SFDR) qualifiziert und verfügt über ein "Label ISR" des von der französischen Regierung unterstützten Kennzeichnungssystems.



Die LFR, die über ein Vermögen von fast 650 Mio. Euro verfügt, wird die Geschäfte mit ihren Kunden weiterführen und die Marke beibehalten.



Olivier Johanet, Präsident von La Financière Responsable, kommentierte:



"Seit 2017 arbeiten die Teams von Mapfre und LFR zusammen, um eine ausgezeichnete Beziehung und Kooperation zu entwickeln, die den Kunden beider Unternehmen zugutekommt. Wir begrüßen diese engere Beziehung sehr, die ein wichtiger Schritt zur Erweiterung unserer Partnerschaft ist."



MAPFRE AM erneuert sein Vertrauen in die derzeitigen Teams von LFR, um seine Investmentkapazitäten weiter auszubauen und auf dem europäischen Markt mit institutionellen Investoren, IFAs und anderen Vermögensverwaltern zu wachsen.



Die MAPFRE-Gruppe baut ihr Vermögensverwaltungsgeschäft durch MAPFRE AM international weiter aus. Die derzeitigen Vertriebskapazitäten konzentrieren sich auf Spanien und Lateinamerika - einschließlich der Tochtergesellschaft MAPFRE Investimentos in Brasilien.



Die MAPFRE AM SICAV in Luxemburg ist mit einem Vermögen von mehr als 1,2 Mrd. Euro die zweitgrößte ihrer Art, die einem spanischen Fondsmanager gehört. Die SICAV bietet einen passfreien Vertrieb im gesamten EU-Binnenmarkt für institutionelle und private Anteilsklassen.



Die Fonds sind auch im Vereinigten Königreich und in Malta registriert, während der Vertrieb auf dem französischen Markt nun gefördert wird.



Über MAPFRE AM



MAPFRE AM ist mit einem verwalteten Vermögen von 40 Mrd. Euro der größte unabhängige, bankenunabhängige Fondsmanager in Spanien.



