Der Fastfood-Konerzn McDonald's emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe (senior unsecured) mit Laufzeiten von 7 Jahren (IPT: ca. 4,29%) und 12 Jahren (IPT: ca. 4,50%). McDonald´s wird von Moody´s mit Baa1 gerated und von S&P mit BBB+. Beide Tranchen dürften ein Volumen von jeweils ca. 500 Mio. Euro haben. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder bei Emission beträgt 100.000 Euro. Die Anleihen werden an der Börse in Luxemburg gelistet, anwendbar ist New Yorker Recht. Das Settlement erfolgt am 07.03.2023. Bookrunners sind: BNP Paribas, Bank of America, J.P. Morgan und Societe Generale.



Details zu den zwei Tranchen des Corporate Bond von McDonald´s:



-> Laufzeit 07.03.2030: Volumen 500 Mio. Euro, ISIN XS2595418166, Initial Price Talk: Mid Swap +100-105 bp (ca. 4,29%)



-> Laufzeit 07.03.2035: Volumen 500 Mio. Euro, ISIN XS2595417945, Initial Price Talk: Mid Swap +130-135 bp (ca. 4,50%)



McDonald´s hat im Jahr 2022 einen Umsatz von 23,183 Mrd. USD erzielt und ein operatives Ergebnis von 9,37 Mrd. USD erwirtschaftet.



Weitere Anleiheemissionen: BASF, Teva Pharmaceutical und Mutares:

https://www.fixed-income.org/neuemissionen.html



https://www.fixed-income.org/ - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Foto: Hamburger Royal TS © McDonald´s