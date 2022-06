Media and Games Invest SE (MGI, SIN: MT0000580101), hat Pareto Securities AB als alleinigen Konsortialführer beauftrag, die Emission einer besicherten Anleihe im Volumen von ungefähr 125 Mio. Euro und einer Laufzeit von 4 Jahren zu prüfen.



Vorbehaltlich unter anderem der Marktbedingungen kann eine Transaktion folgen. Ohne in naher Zukunft einen besonderen Liquiditätsbedarf zu haben, erwägt MGI die Ausgabe neuer Anleihen, um die Verfügbarkeit von zusätzlichem Kapital für potenzielle M&A-Möglichkeiten sicherzustellen und die Laufzeiten seiner vorrangig besicherten Anleihen zu diversifizieren.



Im Zusammenhang mit der Ausgabe neuer Anleihen wird das Unternehmen den Inhabern der ausstehenden erstrangig besicherten variabel verzinslichen Anleihen des Unternehmens mit Fälligkeit am 27. November 2024 mit der ISIN SE0015194527 einen teilweisen Rückkauf anbieten. Anlegern, die sich an der Ausgabe von Neuen Anleihen beteiligen, wird bei der Rückkaufzuteilung Priorität eingeräumt, und der Kaufpreis für den Rückkauf wird im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.



Pareto Securities wurde als Finanzberater im Zusammenhang mit der Ausgabe neuer Anleihen und dem Rückkauf beauftragt. Interessierte Anleger sollten sich an Pareto Securities wenden.





©

gamigo / Media and Games Invest









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.