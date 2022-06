Media and Games Invest SE (MGI, ISIN: MT0000580101) hat nach einem Bookbuilding-Verfahren besicherte kündbare Anleihen mit variablem Zinssatz (ISIN SE0015194527) emittiert.



Die Transaktion wurde vom Markt gut aufgenommen und erzeugte eine starke Nachfrage von hauptsächlich institutionellen Anlegern aus Skandinavien, Kontinentaleuropa, Nordamerika und Asien, wodurch die Anleihen letztendlich zu 98,00% des Nennwerts mit einem variabel verzinslichen Kupon von EURIBOR (Untergrenze von Null) plus 6,25%.



Wie bereits angekündigt, bot das Unternehmen den Inhabern der ausstehenden vorrangig besicherten variabel verzinslichen Anleihen des Unternehmens mit Fälligkeit am 27. November 2024 mit der ISIN SE0015194527 (die bestehenden Anleihen) einen Rückkauf in Verbindung mit der Anleiheemission. Bestehende Anleihen im Gesamtnennbetrag von 115 Mio. Euro wurden von der Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufs zurückgekauft.



Pareto Securities fungierte als Finanzberater im Zusammenhang mit der Anleiheemission und dem Rückkauf. Als Rechtsberater fungierten Gernandt & Danielsson Advokatbyrå und Baker McKenzie.





