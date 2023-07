Die metacrew group aus Berlin/ Osnabrück begibt erstmals eine öffentliche Anleihe, welche ab dem 20. Juli 2023 über die CrowdinvesIng-Plattform Seedmatch, eine Marke der OneCrowd, gezeichnet werden kann. Seit 2015 ist metacrew stark gewachsen, nun haben erstmals Investorinnen und Investoren die Möglichkeit, über eine Anleihe Teil der Unternehmensentwicklung zu werden. Emittentin der Anleihe ist die metacrew group GmbH, Holdinggesellschaft der Gruppe.



Die aus sieben Unternehmen bestehende Unternehmensgruppe realisierte in 2022 einen Konzernumsatz von mehr als 40 Mio. Euro bei einem positiven Betriebsergebnis. Wesentliche Treiber waren hierbei die 100%igen Tochtergesellschaften aboutfood GmbH (Hamburg; vormals: Foodist GmbH) und die beautylove GmbH (Berlin). metacrew ist darauf spezialisiert, Endkundinnen und Endkunden in Form von monatlich kuratierten Boxen neue Produkte der Kosmetik- und Food-Branche zuzusenden. Produkt-Hersteller nutzen diesen Touchpoint, um wiederum aus der Community Feed-back und Interaktionen zu den Produkten zu erzielen. So ist seit 2015 Schritt für Schritt ein Ökosystem entstanden, wo Endkundinnen und Endkunden stark vergünstigt neue Produkte kennenlernen, testen und bewerten können. Mit aboutfood und beautylove betreibt metacrew 14 dieser Communities, platziert zudem weit mehr als 100.000 Adventskalender mit Food- und Beauty-Produktinnovationen im Jahr und ist Partner von mehr als 2.000 Produktherstellern weltweit, die insbesondere den deutschen Lebensmittel- und Kosmetik-Markt erschließen möchten.



Mit der Anleihe geht metacrew den nächsten Schritt der Unternehmensentwicklung: „Erstmals haben Investorinnen und Investoren auf diese Weise die Möglichkeit, an unserem Erfolg teilzuhaben und eine attraktive Rendite zu erzielen. Dies ist für uns ein besonderer Schritt, da sich metacrew damit auch erstmals dem Kapitalmarkt öffnet,“ beschreibt Tobias Eismann, CEO und Mehrheitsgesellschafter von metacrew, die Ausgangslage. „Unser Ziel ist es, mit dem eingesammelten Kapital die Unternehmensfinanzierung strukturell auszubauen und Schritt für Schritt u.a. in Deep Tech/ KI zu investieren, um unseren Endkundinnen und Endkunden sowie unseren Business-Kunden mehr und bessere Produkte und Services anbieten zu können.“



Die Eckdaten der Anleihe mit der WKN A351S0 bestehen u.a. aus einem Erstemissionsvolumen von bis zu 4,0 Mio. Euro bei einer fünfjährigen Laufzeit und einem Kupon von 9,00% p.a. Ab dem 20. Juli 2023 ist die Anleihe über die OneCrowd-Plaoorm Seedmatch unter folgender URL www.seedmatch.de/metacrew für Anleger ab 500 Euro zeichenbar. Geplant ist zudem, dass die Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehr einbezogen wird. Financial Advisor der Transaktion ist die Dicama AG.



Über metacrew group

Die metacrew group ist eine in Berlin und Osnabrück ansässige Unternehmensgruppe mit weiteren Standorten in Hamburg und Melle. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mit-arbeiter betreiben u.a. die Food-Innovationsplattform „aboutfood.de“ und Beauty- Innovationsplattform wie „beautylove.de“ und die „Pink Box“. Mit mehr als 500.000 Endkundinnen und Endkunden, davon mehr als 60.000 im Abonnement, verschickt metacrew hunderttausende an Boxen und Adventskalendern an Verbraucherinnen und Verbraucher, die von metacrew oder Persönlichkeiten wie Pamela Reif oder Medienpartnern wie BRIGITTE kuratiert werden. Mehr als 2.000 Hersteller aus der Lebensmittel- und Kosmetik-Industrie nutzen die metacrew-Boxen, um neue Produkte im Markt einzuführen oder neu zu positionieren. Mit der „Word-of-Mouth“-Plattform „Oh! of the day“ gibt metacrew Herstellern zudem die Möglichkeit, eigene Produkt-tests bei über 60.000 Testerinnen und Testern durchzuführen.



Über OneCrowd

Die OneCrowd-Gruppe ist das Unternehmen hinter der Online-Plaoorm Seedmatch, die 2011 als erste Plaoorm für Unternehmens-Crowdinvesting in Deutschland ge-gründet wurde. Zur Gruppe mit Sitz in Dresden gehören auch die Plattformen Econeers für Crowdinvesting in nachhaltige Projekte und Mezzany für Immobilien-Crowdinvesting. Bisher wurden über die Plattformen schon mehr als 240 Finanzierungsrunden realisiert und über 112 Millionen Euro Kapital an innova=ve und grüne Unternehmen sowie Immobilienprojekte vermittelt.



Foto: © metacrew