Die MGI - Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068), hat Pareto Securities AB als Global Coordinator und Joint Bookrunner und Nordea Bank Abp als Joint Bookrunner beauftragt, die Möglichkeit der Emission neuer vierjähriger, vorrangig besicherter, variabel verzinslicher Anleihen in Höhe von ca. 200 Mio. Eujro zu prüfen. Vorbehaltlich unter anderem der Marktbedingungen kann eine Kapitalmarkttransaktion folgen. Ohne einen besonderen Liquiditätsbedarf in naher Zukunft zu haben, erwägt MGI die Emission neuer Anleihen, um das Fälligkeitsprofil der ausstehenden Schuldtitel des Unternehmens zu verlängern.



Im Zusammenhang mit der Emission der Neuen Anleihe wird die Gesellschaft den Inhabern der ausstehenden vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihen der Gesellschaft mit Fälligkeit am 27. November 2024 mit der ISIN SE0015194527 (die Anleihe 2024) einen teilweisen Rückkauf anbieten. Den Inhabern der Anleihe 2024, die an der Emission der neuen Anleihe teilnehmen, wird bei der Zuteilung des Rückkaufs Vorrang eingeräumt und der Kaufpreis für den Rückkauf wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Der endgültige Kaufpreis wird für alle am Buy-Back teilnehmenden Investoren gleich sein.



Pareto Securities und Nordea sind als Finanzberater im Zusammenhang mit der Emission der neuen Anleihe und dem Buy-Back tätig.



