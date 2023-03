MGI - Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068) hat nach einem Bookbuilding-Verfahren erfolgreich neue vorrangig besicherte, variabel verzinsliche und kündbare Anleihen (ISIN SE0019892241) in Höhe von 225 Mio. Euro platziert.



Die Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und wird mit einem variablen Zinssatz von 3 Monats-Euribor plus 7,25% p.a. verzinst. Die Transaktion wurde vom Markt gut aufgenommen und stieß vor allem bei institutionellen Anlegern aus den nordischen Ländern und Kontinentaleuropa auf Interesse. Das Unternehmen beabsichtigt, die Zulassung der Anleihe zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse und auf der Corporate Bond List der Nasdaq Stockholm zu beantragen.



Wie am 8. März 2023 angekündigt, hat die Gesellschaft den Inhabern der ausstehenden vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihen der Gesellschaft mit Fälligkeit am 27. November 2024 mit der ISIN SE0015194527 (Anleihe 2024) in Verbindung mit der Anleiheemission einen teilweisen Rückkauf angeboten. Im Rahmen des Rückkaufs wurden bestehende Anleihen im Gesamtnennbetrag von 176,2 Mio. Euro von der Gesellschaft zurückgekauft. Die Abwicklung des Rückkaufs erfolgt zeitgleich mit der Abwicklung der Anleiheemission voraussichtlich am 24. März 2023.



Mit dieser Transaktion hat das Unternehmen sein Fälligkeitsprofil erfolgreich verlängert. Das Unternehmen plant eine weitere Verringerung der Verschuldung, einschließlich zusätzlicher Rückkäufe der 2024-Anleihen zu oder in der Nähe der aktuellen Marktpreise und/oder die vollständige Rückzahlung der 2024-Anleihen, sobald die Rückzahlungsprämie gesunken ist.



Pareto Securities agierte als Global Coordinator und Joint Bookrunner und Nordea agierte als Joint Bookrunner in Verbindung mit der Anleiheemission und dem Rückkauf. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå und Baker McKenzie fungierten als Rechtsberater.



Foto: © MGI / gamigo