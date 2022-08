FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblikck für Zypern auf Positiv von Stabil geändert. Die Einstufung Ba1 bleibt erhalten. Die Agentur verweist auf den starken Rückgang der zyprischen Staatsschuldenquote in diesem Jahr, der sich nach Einschätzung von Moody's in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Zudem habe die Wirtschaft dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und auch der Pandemie stärker als erwartet standgehalten, verbunden mit soliden mittelfristigen BIP-Wachstumsaussichten. Diese würden ihrerseits durch das EU-Paket der nächsten Generation von Zuschüssen und Darlehen unterstützt werden. Hinzu komme die anhaltende Stärkung des Bankensektors.

August 19, 2022 16:46 ET (20:46 GMT)