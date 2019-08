Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen der angekündigten Nachplatzierung ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) das Gesamtvolumen auf 10,08 Mio. Euro erhöht. Aufgrund der regen Nachfrage wurden bereits kurz nach dem Ende des öffentlichen Angebots, und damit früher als geplant, 1,81 Mio. Euro bei professionellen Investoren platziert. Weitere Gespräche mit interessierten Investoren sind in den kommenden Wochen geplant.



Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. und umfangreichen Sicherheiten ausgestattet. Während der 5-jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich. Die Unternehmensanleihe notiert seit dem 22. Juli 2019 an der Börse München.











