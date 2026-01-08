MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

08.01.2026 09:27:38

MTU gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Euro aus - Will alte zurückkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - MTU (MTU Aero Engines) will durch die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe und den Rückkauf einer alten etwas Geld ins Haus holen und das Fälligkeitsprofil verbessern. Zudem soll das Risiko einer möglichen Rückzahlung der alten Wandelschuldverschreibung durch Aktien beseitigt werden, teilte der im DAX notierte Triebswerksbauer am Donnerstag in München mit. So sollen nachrangige, nicht besicherte Wandelschuldverschreibungen über 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis Juli 2033 bei Investoren platziert werden. Der Großteil des Geldes soll in den Rückkauf einer bis 2027 laufenden Wandelanleihe gesteckt werden. Am Aktienmarkt wurde die Transaktion gelassen aufgenommen. Die Aktie notierte im frühen Handel kaum verändert und blieb damit knapp unter ihrem Rekordhoch./zb/mis

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow etwas stärker -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.

