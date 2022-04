Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat einen grünen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro emittiert. Der Jumbopfandbrief war so stark nachgefragt, dass das Orderbuch nach rund zwei Stunden bei einem Volumen von über 2,7 Mrd. Euro geschlossen wurde. Rund ein Drittel des Emissionsvolumens wurde von Investoren gezeichnet, die sich auf grüne und nachhaltige Investments spezialisiert haben.



„Im Rahmen unser ESG-Strategie wollen wir Nachhaltigkeit noch tiefer im Kerngeschäft der MünchenerHyp verankern und unser Angebot an nachhaltigen Immobilienfinanzierungen weiter ausbauen. Dazu gehört im Sinne des Kreislaufgedankens eine nachhaltige Refinanzierung durch grüne Pfandbriefe“, sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.



Die MünchenerHyp emittierte im Jahr 2014 den weltweit ersten nachhaltigen Pfandbrief. Sie gilt damit als Vorreiter für die nachhaltige Refinanzierung über Pfandbriefe und andere grüne Bonds. Der heute emittierte grüne Hypothekenpfandbrief basiert auf dem Green Bond Framework der MünchenerHyp, das die ICMA Green Bond Principles erfüllt und den Mindeststandards des vdp für grüne Pfandbriefe entspricht.



Die Deckungsmasse der Emission setzt sich aus privaten und gewerblichen Immobilien zusammen, die die ökologischen Kriterien des Green Bond Frameworks erfüllen. Einen wesentlichen Teil davon bilden private Wohnimmobilien, die mit dem Grünen Darlehen der MünchenerHyp finanziert wurden. Damit fördert die Immobilienbank energieeffizientes und umweltschonendes Bauen und Wohnen.



Die Laufzeit des grünen Pfandbriefs beträgt 7 Jahre und 10 Monate. Der Spread liegt bei 2 Basispunkten über Swap-Mitte. Der Kupon beträgt 1,25 Prozent.



„Die jahrelange, intensive Investorenarbeit auch mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit hat zu dem großen Erfolg des grünen Pfandbriefs deutlich beigetragen“, sagte Claudia Bärdges-Koch, Head of Debt Investor Relations der MünchenerHyp.



Auch international fand die Emission großes Interesse. Insgesamt wurden 85 Orders aus 17 Staaten abgegeben. Regionaler Schwerpunkt mit rund 65 Prozent des Emissionsvolumens war Deutschland. Es folgten Investoren aus den skandinavischen Staaten und Benelux. Größte Investorengruppe waren Banken mit rund 50 Prozent des Emissionsvolumens, gefolgt von Zentralbanken mit rund 25 Prozent und Fonds, die rund 20 Prozent des Emissionsvolumens erworben haben.



Die Transaktion begleiteten Commerzbank, Deutsche Bank, DZ BANK, Landesbank Hessen-Thüringen, Natixis, NORD/LB.



Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.



Die Agentur ISS ESG hat der MünchenerHyp ein Nachhaltigkeitsrating von C+ erteilt. Damit zählt die Bank in der Kategorie „Financials/Mortgage & Public Sector“ zu den am besten bewerteten Instituten und hat einen Prime Status.





