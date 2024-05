Die Multitude SE, ein börsen­notiertes euro­päisches FinTech-Unter­nehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienst­leistungen für Verbraucher, KMU und andere FinTechs anbietet (ISIN FI4000106299, WKN A1W9NS) hat sein Diversitätsziel für das Board of Directors für 2025 übertroffen und zum 25. April 2024 einen Frauenanteil von 50 Prozent erreicht. Dieser wichtige Meilenstein steht im Einklang mit der Verpflichtung des Unternehmens zur Förderung von Vielfalt und Inklusion auf Vorstands- und Management­ebene als Teil der ESG-Strategie von Multitude.



Die Jahreshauptversammlung bestätigte die Anzahl von sechs Verwaltungsratsmitgliedern und wählte Goutam Challagalla, Jorma Jokela, Kristiina Leppänen, Lea Liigus sowie Ari Tiukkanen wieder.



Darüber hinaus wurde Marion Khüny für eine Amtszeit bis zur nächsten Hauptversammlung als neues Mitglied des Board of Directors sowie als Mitglied des Prüfungsausschusses und als Vorsitzende des Risikoausschusses gewählt – Schlüsselpositionen, die von ihrem Fachwissen profitieren und das Engagement von Multitude für Vielfalt weiter stärken werden.



„Wir freuen uns, dass Marion Khüny unserem Board of Directors beitritt. Ihr umfangreicher Hintergrund in den Bereichen Finanzen und Unternehmensführung ist eine hervorragende Ergänzung für das Unternehmen und hilft uns, uns für die Zukunft zu positionieren. Mit ihrer Ernennung haben wir nun eine Parität von Männern und Frauen in unserem Board of Directors. Dieser Meilenstein spiegelt unser starkes Engagement für Vielfalt und Integration wider, nicht nur im Vorstand, sondern bei Multitude insgesamt“, kommentierte Jorma Jokela, CEO von Multitude, die Ernennung.



„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jorma und dem restlichen Board of Directors. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Ziel von Multitude, Finanzdienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu demokratisieren, in der heutigen wirtschaftlichen Situation in Europa von entscheidender Bedeutung ist“, sagte Marion Khüny. „Als Mitglied des Prüfungs- und Risikoausschusses freue ich mich, den Fokus auf die finanzielle Stabilität des Geschäftsmodells und die Verringerung der Risiken weiter zu stärken.“



Marion Khüny verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Finanz- und Führungspositionen im Commercial und Investment Banking sowie im Portfoliomanagement. Ihr Hintergrund umfasst wichtige Rollen in der Aufsichtsratsführung und im Risikomanagement. Seit Mai 2022 ist sie Mitglied des Aufsichtsrates der Valiant Holding AG und der Erste Group Bank AG, wo sie in den Prüfungs-, Risiko- und IT-Ausschüssen mitarbeitet. Sie hat einen Master-Abschluss in International Business Administration von der Leopold-Franzens-Universität in Österreich.



Die Erreichung der Parität steht im Einklang mit der EU-Richtlinie zur Verbesserung des Geschlechtergleichgewichts in den Vorständen von Unternehmen. Sie sieht vor, dass bis Juni 2026 40 Prozent der nicht geschäftsführenden Direktoren dem unterrepräsentierten Geschlecht angehören sollen. Multitude hat dieses Ziel mit einem Frauenanteil von 50 Prozent sowohl bei den geschäftsführenden als auch bei den nicht geschäftsführenden Aufsichtsratsmitgliedern erfolgreich übertroffen. Weitere Einzelheiten über die Corporate Governance und die Initiativen des Unternehmens zur Förderung der Vielfalt finden Sie unter:

www.multitude.com/esg/diversity-and-inclusion.



Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken übersehen werden. Die Dienstleistungen werden von drei unabhängigen Geschäftseinheiten erbracht, die von einer internen Banking-as-a-Service-Wachstumsplattform bedient werden. Die Geschäftsbereiche von Multitude sind Retail Banking (Ferratum), KMU Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank). Die Multitude-Gruppe beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in 25 Ländern, bietet Dienstleistungen in 16 Ländern an und hat im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von 212 Millionen Euro erzielt. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „FRU“ notiert.



Foto: Marion Khüny © Mulitude