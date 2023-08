Der FinTech-Konzern Multitude SE (ISIN FI4000106299, WKN A1W9NS) konnte im ersten Halbjahr 2023 den Umsatz von 103,6 Mio. Euro auf 109,5 Mio. Euro steigern. Das EBIT konnte von 12,6 Mio. Euro auf 20,9 Mio. Euro gesteigert werden. Das Netto-Ergebnis konnte von 2,1 Mio. Euro auf 7,5 Mio. Euro gesteigert werden. Die Gesellschaft sieht sich auf gutem Weg, das EBIT-Ziel von 45 Mio. Euro (2022: 31,6 Mio. Euro) zu erreichen.



„Wir sind sehr zufrieden mit der Performance von Multitude im ersten Halbjahr 2023, die auf der positiven Entwicklung in allen Segmenten beruht. Bei der dynamischen Ergebnisentwicklung profitieren wir von den Erfolgen unseres Kosteneffizienzprogramms. Damit sind wir auf einem guten Weg, unser EBIT-Ziel von 45 Millionen Euro für das Gesamtjahr zu erreichen, zumal das zweite Halbjahr in der Regel besser abschneidet als das erste", kommentiert Jorma Jokela, CEO der Multitude SE, die Entwicklung.



Die Gesellschaft verfügte zum 30.06.2023 über eine Cash-Position von 196,7 Mio. Euro (31.12.2022: 153,3 Mio. Euro.



Die im Dezember 2022 begebene Mulitude Anleihe (ISIN NO0012702549, WKN A3LBT7) soll im zweiten Halbjahr in Abhängigkeit von den Marktbedingungen aufgestockt werden. Die Anleihe hat einen Kupon von 7,50% +3M Euribor.



Die Multitude Bank plant zudem in Abhängigkeit von den Marktbedingungen die Emission einer Tier 2-Anleihe.



www.fixed-income.org

Grafik: © Multitude / SweepBank