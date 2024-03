Multitude SE, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittelständische Unternehmen und andere FinTechs anbietet (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS), hat bekannt gegeben, dass Alain Nydegger als CEO für den neu gegründeten Geschäftsbereich Wholesale Banking berufen wurden.



Der Bereich Wholesale Banking bietet zwei Dienstleistungen an: Secured Debt und eine Zahlungslösung für bankfremde Kreditgeber, FinTechs und andere Kunden mit größeren Volumina, die von traditionellen Großbanken nicht agenboten werden.



Die neu eingeführte Geschäftseinheit nutzt die Elemente der Multitude-Wachstumsplattform, die skalierbare Einlagenfinanzierung, die Kompetenz im Inkasso- und Kundenmanagement, den Compliance-Rahmen, den Technologie-Basis, die hochmodernen Daten und die KI-Fähigkeiten, um effektiv und schnell auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und sie bei der Lösung ihrer Herausforderungen zu unterstützen.



Die Secured-Debt-Lösung bietet Kreditgebern, die keine Banken sind, Immobilieninvestoren und anderen Kundensegmenten einen schnellen und digitalen Zugang zu skalierbaren Kreditfazilitäten bis zu 30 Mio. Euro, um ihre Geschäftsentwicklungsprojekte und ESG-Transformationen zu unterstützen.



Alain kommt als erfahrene Führungspersönlichkeit zu Multitude und bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit, den er in den letzten 17 Jahren in der Finanzbranche gesammelt hat. Zuletzt war Alain als Chief Executive Officer bei Pala Assets Ltd. tätig, wo er transformative Initiativen leitete, die über mehrere Jahre hinweg zu positiven Renditen innerhalb eines globalen Hochzinskreditportfolios führten. Sein strategischer Scharfsinn und seine Führungsqualitäten trugen maßgeblich dazu bei, finanzielle Umstrukturierungen in großem Umfang durchzuführen und die Zusammenarbeit mit Interessengruppen und anderen Führungskräften zu fördern. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft der HWZ Hochschule für Wirtschaft und einen Executive MBA der IMD Business School in der Schweiz.



Foto: Jorma Jokela, CEO © Multitude