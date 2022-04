www.fixed-income.org

Multitude SE (vormals Ferratum) hat die Anleihe 2019/23 (ISIN SE0012453835) um 40 Mio. Euro aufgestockt.Der Nettoerlös aus der Aufstockung wird zusammen mit den vorhandenen Barmitteln der Gruppe zur Refinanzierung der ausstehenden Anleihe der Gruppe mit Fälligkeit im Mai 2022 (ISIN SE0011167972) und zur Umsetzung des Wachstumskurses und der Geschäftsstrategie der Gruppe verwendet. Die ausstehende Anleihe mit Fälligkeit am 25. Mai 2022 wird am Fälligkeitstag zurückgezahlt.Die Anleihen wurden mit 99,00 Prozent des Nominalbetrags gepreist. Nach der Aufstockung wird der ausstehende Gesamtbetrag der Anleihen des Konzerns mit Fälligkeit im April 2023 insgesamt 120 Mio. Euro betragen. Die Anleihen werden an der Nasdaq Stockholm und der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Pareto Securities fungierte bei der Aufstockung als alleiniger Bookrunner.Multitude (vormals Ferratum) ist ein internationaler Anbieter von Mobile Banking und digitalen Krediten für Verbraucher und kleine Unternehmen.