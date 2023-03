die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat den Zinssatz der neuen, vorranging besicherten und variabel verzinslichen Anleihe (ISIN NO0012530965 / WKN A30V9T) mit einer Laufzeit von 4 Jahren festgelegt. Die Neue Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe von EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 8,5 % p.a. verzinst. Zudem hat die Gesellschaft heute beschlossen, die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots um einen Tag zu verkürzen.



Die Neue Anleihe ist sowohl bei Institutionellen als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse gestoßen und die Gesellschaft hat bereits Zeichnungsanträge für das angestrebte Mindestvolumen der Neuen Anleihe in Höhe von 100 Mio. Euro erhalten.



Eine Zeichnung der Neuen Anleihe ist für Privatanleger im Rahmen des öffentlichen Angebots noch bis heute (20. März 2023) um 12:00 Uhr (MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) und die Internetseite der Gesellschaft (https://ir.mutares.de/anleihe/) möglich.



Weitere Details zum Umtausch, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden nach Ende der Zeichnungsfrist bekannt gegeben.



Zudem hat die Mutares SE & Co. KGaA ihr Portfoliounternehmen FDT Flachdach Technologie GmbH erfolgreich an die Holcim Group verkauft.



FDT kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, denn das Unternehmen wurde 1873 als "Schildkröt Werke" gegründet und ist heute in den wichtigsten westeuropäischen Ländern stark vertreten. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von thermoplastischen Dachbahnen und beschäftigt rund 180 Mitarbeiter an seinem Produktionsstandort in Mannheim sowie an weiteren Standorten in Frankreich und Belgien. Mit seinen drei Produktlinien Dachbahnen, Lichtsysteme und Säureschutz bietet FDT seinen Kunden kosteneffiziente und flexible Lösungen für wasserdichte Dachabdichtungen, die den höchsten Qualitätsstandards der Branche entsprechen.



Das Unternehmen war seit seiner Übernahme im März 2019 Teil der Donges Group und wurde erfolgreich neu positioniert. Der Fokus lag dabei auf der Rationalisierung der Produktionsprozesse, der Verbesserung des Qualitätsmanagements und der geografischen Expansion.



Holcim ist einer der führenden Anbieter innovativer und nachhaltiger Baulösungen und mit der Marke Elevate, früher bekannt als Firestone Building Products, einer der größten Anbieter von Dach-, Wand- und Verkleidungssystemen. Der Zusammenschluss mit FDT wird es Elevate ermöglichen, sein Produktportfolio zu erweitern und das Potenzial des deutschen Marktes auszuschöpfen. Gleichzeitig wird FDT von strategischer Unterstützung profitieren, um seinen Wachstumskurs weiter zu verfolgen.



Eckdaten der Mutares-Anleihe 2023/2027

Emittentin Mutares SE & Co. KGaA Kupon 7,50%–8,50% +3-Monats-Euribor p.a. Zinszahlung vierteljährlich Umtauschfrist für Anleihe 2020/24 02.03.–16.03.2023 Umtauschprämie einmalig 1,5% Zeichnungsfrist 14.03.–21.03.2023 Laufzeit 31.03.2027 (4 Jahre) Emissionsdatum 31.03.2023 Status besichert Emissionsvolumen 100-125 Mio. Euro,

maximal 250 Mio. Euro Rating kein Rating WKN / ISIN A30V9T / NO0012530965 Stückelung 1.000 Euro Listing Börse Frankfurt, Freiverkehr; Osloer Börse, Nordic ABM Joint Lead Managers Arctic Securities und Pareto Internet / Wertpapierprospekt ir.mutares.de/anleihe/



