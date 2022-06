Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat beschlossen, die Möglichkeit der Platzierung einer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 175 Mio. Euro zu prüfen. Mutares hat Pareto Securities AS als Berater und Broker für die Transaktion für eine mögliche Ansprache von institutionellen Investoren sowie den Inhabern ihrer bestehenden, ursprünglich am 14. Februar 2020 begebenen, vorrangig besicherten Anleihe mit einem Gesamtnominalvolumen von 80 Mio. Euro und einer Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: NO0010872864, WKN: A254QY) mandatiert und beauftragt zusammen mit ausgewählten Rechtsberatern, weitere für die Transaktion erforderliche Unterlagen zu erstellen.



Die durch die Ausgabe der Neuen Anleihe eingeworbenen Nettoerlöse sollen voraussichtlich für (i) die Ablösung der Anleihe 2020/2024, (ii) zur Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen und (iii) für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden.



Den Bestehenden Anleihegläubigern wird angeboten, ihre Beteiligung an der Anleihe 2020/2024 in die ausgegebene Neue Anleihe nach der Maßgabe ihrer Bedingungen umzutauschen und, falls und soweit sie dieses Angebot annehmen, erhalten sie anstelle der Kündigungsprämie eine Roll-Over-Gebühr (in Höhe der Kündigungsprämie) zum Ausgabetag der Neuen Anleihe.



Die Neue Anleihe soll – wie schon die Anleihe 2020/2024 – in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Mutares wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach Begebung der Neuen Anleihe die Zulassung der Neuen Anleihe zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen.



Die endgültige Entscheidung über die Transaktion wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen getroffen werden. Mutares wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.





