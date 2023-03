Heute um 18 Uhr endet das Umtauschangebot für die Mutares-Anleihe 2020/2024. Anleger können diese in die neue neue Anleihe 2023/2027 tauschen. Für jede eingetauschte Anleihe 2020/2024 im Nennbetrag von 1.000 Euro erhalten Anleihegläubiger eine neue Anleihe 2023/2027 im Nennbetrag von 1.000 Euro zuzüglich einem Zusatzbetrag von 15 Euro in bar, also einmalig 1,5%. Darüber hinaus erhalten die Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2024 die Stückzinsen bis zum Ausgabetag der neuen Anleihe.



Anleihen 2023/2027, die nicht eingetauscht werden, wird Mutares zu 100,90% kündigen.



Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe läuft voraussichtlich bis 21. März 2023, 12:00 Uhr. (Privat-)Anleger können über DirectPlace, die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, ordern. D.h. Anleger können die neue Anleihe via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Die neue Anleihe unterliegt norwegischem Recht.



Die neue Anleihe hat ein Volumen von bis zu 125 Mio. Euro, der Kupon beträgt 7,50%–8,50% p.a. +3-Monats-Euribor.



Die Anleiheemission dient u.a. zur vorzeitigen Ablösung der Murates-Anleihe 2020/2024 (ISIN NO0010872864, WKN A254QY) sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen.



Die Joint Lead Managers Arctic Securities AS und Pareto Securities AS bieten zudem institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege einer Privatplatzierung an.



Eckdaten der Mutares-Anleihe 2023/2027

Emittentin Mutares SE & Co. KGaA Kupon 7,50%–8,50% +3-Monats-Euribor p.a. Zinszahlung vierteljährlich Umtauschfrist für Anleihe 2020/24 02.03.–16.03.2023 Umtauschprämie einmalig 1,5% Zeichnungsfrist 14.03.–21.03.2023 Laufzeit 31.03.2027 (4 Jahre) Emissionsdatum 31.03.2023 Status besichert Emissionsvolumen 100-125 Mio. Euro,

maximal 250 Mio. Euro Rating kein Rating WKN / ISIN A30V9T / NO0012530965 Stückelung 1.000 Euro Listing Börse Frankfurt, Freiverkehr; Osloer Börse, Nordic ABM Joint Lead Managers Arctic Securities und Pareto Internet / Wertpapierprospekt ir.mutares.de/anleihe/



Foto: © Mutares