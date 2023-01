Angesichts signifikanter Veränderungen im Jahr 2022 bieten die Unternehmensanleihenmärkte jetzt einen attraktiven Carry, und die Überschussrenditeaussichten werden im Jahr 2023 positiv sein. Dieser Meinung ist der Corporate Credit-Spezialist Muzinich. „Investitionen in Qualitätskredite bieten überzeugende Risiko-/Ertrags-Charakteristika und scheinen sowohl im Investment Grade- als auch im High Yield-Bereich eine umsichtige Anlage zu sein“, so Erick Muller, Director, Product and Investment Strategy & Co-Head of the Asset Allocation Group. Er erläutert: „Während sich das Jahr 2022 auf die Fundamentaldaten auswirkte, war die Preisentwicklung für die Bewertungen äußerst vorteilhaft, und die Investitionslandschaft des Jahres 2023 hat sich völlig verändert. Anleihen bieten nun wieder Erträge.“



Angesichts des unsicheren makroökonomischen Umfelds und der wachsenden Rezessionsrisiken bevorzugt Muzinich weiterhin defensive Sektoren wie Telekommunikation und Gesundheitswesen. Bei zyklischen Titeln sei man dagegen selektiv und meidet Sektoren, die mit diskretionärem Konsum oder Immobilien verbunden sind. „Letztere könnten bald aber auch ausgewählte Chancen bieten, weil die Verbesserung der Bilanzstrukturen zur Priorität wird“, meint Michael McEachern, Portfolio Manager, Co-Head of Public Markets & Co-Head of the Asset Allocation Group.



In Bezug auf die Duration ist Muzinich der Ansicht, dass kurzlaufende Strategien attraktiv sind. „Sie bieten weniger Volatilität, Zugang zu attraktiven Kreditmarktbewertungen und eine höhere Gesamtrendite“, erläutert Tatjana Greil-Castro, Portfolio Manager & Co-Head of Public Markets. „Es wird die Zeit kommen, die Duration zu verlängern, jedoch würden wir gerne überzeugendere Anzeichen für eine Verlangsamung der globalen Inflation sehen, bevor wir die Risikomischung zwischen Kredit und Duration ändern.“



Eine Verlangsamung der Inflation ist eine geldpolitische und politische Priorität in diesem Jahr. Die Regionen, in denen sich die Inflation dem Zielwert zuerst annähert, werden die makroökonomischen Vorteile zuerst zu spüren bekommen und werden wahrscheinlich internationale Kapitalströme anziehen.



Ein zwischen den USA und Europa diversifiziertes Portfolio ist wahrscheinlich sinnvoll, denn es gibt in beiden Regionen Risiken. „Die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, die sich in der hohen Beschäftigung zeigt, könnte zu einem geldpolitischen Fehler und einer unerwartet starken makroökonomischen Abschwächung führen“, erklärt McEachern. „In Europa dürften die hohen Energiepreise sowohl angebotsseitige Probleme als auch den Kaufkraftverlust verlängern“, fügt Greil-Castro hinzu.



Die Herausforderung für die Schwellenländer wiederum wird darin bestehen, eine Position zu erreichen, in der sie die Inlandsnachfrage entfesseln können, um die geringeren Exporte auszugleichen. China steht derzeit vor zwei Herausforderungen. Muller hierzu: „Erstens dürften die schrittweisen, aber bedeutenden Änderungen der Zero-Covid-Politik zur wirtschaftlichen Erholung beitragen. Man erwartet, dass das reale Bruttoinlandsprodukt von 2,5 % im Jahr 2022 auf rund 4 % im Jahr 2023 ansteigt. Kurzfristig könnte die Lockerung der Covid-Beschränkungen jedoch mit steigenden Fallzahlen einhergehen und das Verbrauchervertrauen beeinträchtigen.“



Abschließend lässt sich festhalten, dass wir uns in einer Übergangsphase von einem Umfeld mit niedriger Inflation und niedrigen Zinssätzen zu einer erheblich veränderten Wirtschafts- und Finanzlandschaft befinden. Es wird in diesem Jahr Unsicherheit und Volatilität geben und in einem solchen Szenario weisen qualitativ bessere Kredite überzeugende Anlagemöglichkeiten auf.



Muzinich ist ein privates Familienunternehmen mit europäischer Prägung, das vor über 30 Jahren gegründet wurde. Das Unternehmen investiert in Firmenkredite mit klarem Fokus auf nachhaltige, laufende Erträge und Kapitalwachstum bei begrenzter Volatilität. Muzinich verwaltet ein Vermögen von 34,96 Mrd. USD (Stand: 30.06.2022). Im Oktober 2021 ist Muzinich der Net Zero Asset Managers Initiative beigetreten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, Investitionen auf eine nachhaltigere Zukunft auszurichten.



