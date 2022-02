www.fixed-income.org

Nachdem die brasilianische Notenbank (Copom) den Leitzins um 150 Basispunkte auf 10% erhöhte stellt sich die Frage, ob die Zentralbanken der Industrieländer diesem Beispiel folgen, um die anhaltende Inflation zu bekämpfen.Um dem nachzugehen, betrachtet Warren Hyland, Portfolio Manager bei Muzinich & Co., das untenstehende Modell für die Inflation in den Schwellenländern und wendet es auf die Industrieländer an.Historisch gesehen ist es für die Zentralbanken der Schwellenländer ein schlechtes Szenario, wenn sich die Inflation über ihrem Zielwert befindet und der jüngste Verbraucherpreisindex (rot ausgefüllter Kasten) über dem 3-Monats-Durchschnitt (roter umrandeter Kasten) liegt, der wiederum über dem gleitenden 6-Monats-Durchschnitt (grün umrandeter Kasten) positioniert ist.„Dieses Muster ist in der Eurozone und im Vereinigten Königreich deutlich zu erkennen“, stellt Hyland fest. Der Experte ergänzt: „Es stellt auch die Glaubwürdigkeit der Zentralbanken in Frage, die Inflation zu kontrollieren und einen Erhöhungszyklus einzuleiten. Ein Blick auf den brasilianischen VPI-Boxplot zeigt, dass der jüngste Wert unter den 3- und 6-Monats-Durchschnitten liegt, die im Wesentlichen identisch sind.“Dies ist ein gutes Zeichen dafür, dass die geldpolitische Straffung die Inflation wirksam eingedämmt hat, und erklärt, warum die brasilianische Zentralbank nun eine Verlangsamung ihres Straffungszyklus signalisiert hat. Doch die Herangehensweise der brasilianischen Zentralbank könnte ihren Preis haben. Die Konsensprognose von Bloomberg für das brasilianische Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 liegt bei 0,7% und damit weit unter dem wirtschaftlichen Potenzial von 3%. Nur die Zeit wird also zeigen, ob die brasilianische Notenbank mit ihrem Vorgehen richtig lag.Muzinich ist ein privates Familienunternehmen mit europäischer Prägung, das vor über 30 Jahren gegründet wurde. Das Unternehmen investiert in Firmenkredite mit klarem Fokus auf nachhaltige, laufende Erträge und Kapitalwachstum bei begrenzter Volatilität. Muzinich verwaltet ein Vermögen von 43 Mrd. USD (Stand: 31.12.2021). Vor kurzem ist Muzinich der Net Zero Asset Managers Initiative beigetreten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, Investitionen auf eine nachhaltigere Zukunft auszurichten.