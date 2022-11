Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel ab Anfang 2023 ihre unter dem APP-Programm erworbenen Anleihebestände verkleinern. "Wir sollten Anfang nächsten Jahres damit beginnen, unser Anleiheportfolio zu verkleinern - zum Beispiel über ein marktschonendes Auslaufenlassen bestehender Anleihen", sagte Nagel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Interview, das gemeinsam mit dem spanischen Ratsmitglied Pablo Hernández de Cos und der Zeitung El Pais geführt wurde.

Hernandez de Cos äußert sich zurückhaltender zu diesem Thema. "Zunächst müssen wir Rückschlüsse aus der Bilanzverkürzung ziehen, die aus dem Beschluss folgt, die Bedingungen für die Banken-Langfristkredite TLTRO zu ändern", sagte er. Außerdem werde die EZB die Verringerung des APP-Bestands im Zusammenhang mit ihrem Zinspfad betrachten müssen, um finanzielle Bedingungen zu schaffen, die mit dem Erreichen ihres Inflationsziels vereinbar seien. "Meiner Ansicht nach müssen wir dies mit großer Umsicht und ganz allmählich tun. Vor allem, weil wir nicht viel Evidenz zu den Auswirkungen haben."

Nagel und Hernandez de Cos stimmten in der Einschätzung überein, dass die EZB ihre Zinsen weiter erhöhen muss, um gegen die starke Inflation vorzugehen. Der Bundesbankpräsident sprach von "einem langen Weg", Hernandez de Cos davon, dass die EZB hier "noch nicht am Ende angelangt" sei. Zwar sei die hohe Teuerung maßgeblich auf externe Ursachen wie den Krieg in der Ukraine zurückzuführen, gegen die die EZB nichts tun könne, doch spiele auch die hohe Nachfrage eine Rolle.

"Außerdem sind Ausmaß und Dauer des Inflationsschubs außergewöhnlich und der Preisdruck hat sich auf den Rest des Warenkorbs ausgebreitet. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit von Zweitrundeneffekten", sagte Hernandez de Cos. Wie weit die EZB ihre Zinsen erhöhen müsse, wisse derzeit niemand.

