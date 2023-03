Die britische Banken- und Versicherungsgruppe NatWest emittiert einen fünfjährigen Social Bond (EUR, senior unsecured), mit dem Unternehmen finanziert werden sollen, die von Frauen geführt werden. Zu NatWest gehören National Westminster Bank, Royal Bank of Scotland, NatWest Markets und Coutts. Ratings: Moody´s A3 stabil, S&P BBB stabil, Fitch A stabil. Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Listing London, Bookrunners ING, Natixis, NatWest Markets und UniCredit. Emissionsvolumen 500 Mio. Euro, Laufzeit 14.03.2028, IPT: Mid Swap +145 bp (ca. 5%).





Weitere Green Bond und Social Bond Neuemissionen:



Intesa Sanpaolo S.p.A., eines der größten italienischen Kreditinstitute mit Sitz in Turin, emittiert einen 6-jährigen Green Bond (senior non-preferred) in GBP, UKT +300-310 bp (ca. 6,81%).



Andalusien emittiert einen 10-jährigen Sustainability Bond. Andalusien wird mit Baa2, BBB+ und BBB- gerated. Initial Price Talk: SPGB +32 bp (ca. 4%).



DNB ASA, 6-jährigen Green Bond, senior preferred, IPT: Mid Swap +90 bp (ca. 4,36%).



Stellantis7-jährigen Green Bond (EUR Benchmark, senior unsecured). Initial Price Talk: Mid Swap +150 bp (ca. 4,83%).



SOWITEC group, secured, 8,00% Green Bond, Bookrunner: Quirin Privatbank und ICF BANK.



https://www.green-bonds.com/ - Die Green & Sustainable Bond Plattform.

Foto: © NatWest