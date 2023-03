Der staatliche australische Breitbandanbieter NBN Co emittiert erstmals einen Green Bond mit Laufzeiten von 6 und 10 Jahren (EUR Benchmark, senior unsecured). Intitial Price Talk: Mid Swap +110 bp (Laufzeit 15.03.2029) bzw. +140 bp (Laufzeit 15.03.2033). Ratings: A1 (Moody´s) und AA (Fitch). Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro, das Settlement erfolgt am 15.03.2023, Bookrunners sind BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank und HSBC.

https://www.nbnco.com.au/corporate-information/about-nbn-co



Die Green Bond-Emissionen im Details:



- Laufzeit 15.03.2029, ISIN: XS2590621103, IPT: Mid Swap +110 bp (ca. 4,40%)



- Laufzeit 15.03.2033, ISIN: XS2590621368, IPT: Mid Swap +140 bp (ca. 4,60%)



Foto: © NBN Co