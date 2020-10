2018 2019 2020e 2021e 2022e Umsatz (Mio. Euro) 107,1 111,5 91,7 110,0 133,8 EBITDA (Mio. Euro) 11,7 12,5 10,2 12,8 14,6 EBIT (Mio. Euro) 4,8 5,3 2,9 6,6 6,6 Net Debt/EBITDA 5,4 5,3 6,2 4,7 3,8 EK-Quote 14,9% 15,7% 14,7% 18,5% 20,2% EBITDA Interest Coverage 4,5 4,5 3,3 5,3 7,9 EBIT Interest Coverage 1,0 1,9 0,9 2,7 3,6

Quelle: eigene Berechnungen/Schätzungen



Emittent Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Kupon 6,50% p.a. Umtauschfrist 14.10.–06.11.2020 Zeichnungsfrist 02.11.–13.11.2020 Umtauschprämie 10 Euro je umgetauschter Anleihe 2015/21 Valuta 17.11.2022 Laufzeit 17.11.2022 (2 Jahre) Emissionsvolumen bis zu 15 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A289EX3 / A289EX Unternehmensrating B- stabil (Creditreform Rating, Sept. 2020) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Bookrunner Quirin Privatbank AG Listig Open Market Internet www.nzwl.de







Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begibt eine 2-jährige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,50% p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro (ISIN DE000A289EX3). Das Angebot für die neuen Schuldverschreibungen 2020/2022 setzt sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der 7,50% Anleihe 2015/2021 (ISIN DE000A13SAD4) bis zum 6. November 2020 ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die neue 6,50%-Anleihe 2020/2022 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 einen Zusatzbetrag in Höhe von 10,00 Euro (also einmalig 1,0%) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 56,15 Euro.Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung läuft vom 2. November bis zum 13. November 2020. Privatanleger können via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung soll dazu verwendet werden, die Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität zu stärken.NZWL ist ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie.NZWL blickt auf ein erfreuliches 3. Quartal 2020 zurück, in dem das operative Geschäft wie erwartet deutlich ausgebaut werden konnte. Nachdem im 1. Halbjahr COVID-19-bedingt ein Rückgang auf ein Umsatzniveau von rund 68% des Vorjahreswertes zu verzeichnen war, konnte der Konzernumsatz im 3. Quartal 2020 bereits wieder auf rund 93% des Vorjahresquartals gesteigert werden. Einen ähnlich positiven Aufwärts- und Erholungstrend in den Monaten Juli bis September 2020 zeigt auch die Ertragslage, sodass die wirtschaftliche Stärke des NZWL-Konzerns insgesamt stabilisiert werden konnte. Aufgrund der deutlich wiedererstarkenden Geschäftsentwicklung im 3. Quartal nach einem starken 1. Halbjahr wird die Gesamtjahresprognose 2020 bestätigt, die COVID-19-bedingt einen Umsatzrückgang von 15% bis 20% sowie einen Konzernjahresfehlbetrag von 1,9 Mio. bis 2,2 Mio. Euro erwarten lässt.In China entwickelt sich das operative Geschäft des Schwesterkonzerns NZWL International noch positiver als in Europa. Nachdem der Umsatz im 1. Halbjahr 2020 auf rund 83% des Vorjahreswertes zurückgegangen war, wurde im 3. Quartal 2020 der Vorjahresquartalswert um rund 30% übertroffen. Da sich auch die Ertragslage weiterhin positiv entwickelt, werden in China für das Gesamtjahr 2020 ein Umsatz und Gewinn auf dem Niveau des Vorjahres prognostiziert.NZWL verzeichnet steigende Auftragseingänge für die Segmente Hybrid und Elektro. Der Umsatzanteil 2020 und 2021 liegt voraussichtlich bei 9%. Hiervon entfallen 2/3 auf Hybrid- und 1/3 auf Elektrofahrzeuge. Aufgrund der Neuaufträge sollte der Umsatzanteil des E-Segments ab 2023 auf ca. 10% bis 15% steigen.- langjähriger, zuverlässiger Anleiheemittent- sehr gute Marktstellung bei Synchronisierungsbaugruppen für Doppelkupplungsgetriebe (Serienfertigung)- bei circa 90% der Aufträge ist die NZWL-Gruppe Alleinlieferant (Single Sourcer)- im 3. Quartal starke operative Entwicklung, September war in China (NZWL International) der umsatz- und ertragsstärkste Monat der Firmengeschichte- Management macht einen positiven, glaubwürdigen Eindruck- Gesellschaft verzeichnet steigende Auftragseingänge für die Bereiche Hybrid und Elektro- vergleichsweise kurze, überschaubare Laufzeit der Anleihe- schlechtes Rating, Währungsrisiken, konjunkturelle Risiken- negatives Branchensentiment für Automobilzulieferer und schwieriges Timing am Kapitalmarkt- hohe Abhängigkeit vom größten Kunden, dem Volkswagen-KonzernDie Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH ist als zuverlässiger Anleiheemittent seit Jahren bekannt. Die Gesellschaft hat eine sehr gute Marktstellung und ist bei einem Großteil der Aufträge Alleinlieferant. Es bestehen, wie bei allen Automobilzulieferern, konjunkturelle Risiken. Doch die Zahlen für das dritte Quartal waren sehr gut. September 2020 war in China (NZWL International) der umsatz- und ertragsstärkste Monat der Firmengeschichte. Die NZWL-Anleihe 2019/2025 hat aktuell eine höhere Rendite, wer bei der Flut von Anleihen aus dem Immobiliensektor eine kurzlaufende Anleihe eines klassischen Industrieunternehmens sucht, findet mit der neuen NZWL-Anleihe eine interessante Alternative.Christian Schiffmacher, www.fixed-income.org Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.