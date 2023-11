Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, wird ihre neue 9,50% Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A351XF8) im Volumen von 7,6 Mio. Euro am 15. November 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen sowie einen Handel per Erscheinen ab dem 14. November 2023 ermöglichen. Von dem Gesamtvolumen stammen 6,785 Mio. Euro aus einem freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot, wodurch sich das ausstehende Volumen der Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) auf 8,596 Mio. Euro und der Anleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) auf 11,993 Mio. Euro reduziert hat. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2023/2028 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.



Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Anleger, den sie durch den Umtausch zum Ausdruck gebracht haben. Mit einer Umtauschquote von 31,5 % bei der Anleihe 2018/2024 und 12,9 % bei der Anleihe 2017/2023, von der im Dezember 2022 bereits 5,126 Mio. Euro umgetauscht wurden, können wir sehr zufrieden sein.“



Die Emission wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.



Eckdaten der neuen 9,50% NZWL-Anleihe 2023/2028

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Kupon 9,50% p.a. Zeichnungsfrist 30.10.-13.11.2023 Umtauschfrist 16.10.-08.11.2023 Umtauschprämie 20 Euro je umgetauschter Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro ISIN / WKN DE000A351XF8 / A351XF Emissionsvolumen 7,6 Mio. Euro Rating B (stabil), durch Creditreform Rating Stückelung 1.000 Euro Anwendbares Recht Deutsches Recht Listing Open Market Financial Advisor Lewisfield Deutschland Bookrunner Quirin Privatbank Internet www.nzwl.de



www.fixed-income.org

Foto: © Neue ZWL