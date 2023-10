Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, bereitet in China derzeit den Start einer weiteren Serienproduktion vor. Im Auftrag des langjährigen Großkunden Great Wall werden in Tianjin zusätzliche Synchronisierungen produziert, die in einem neu entwickelten Hybridgetriebe eingesetzt werden sollen. Aus diesem Auftrag erwartet NZWL bereits ab 2024 ein substanzielles Umsatzvolumen.



Mit dem neuen Serienhochlauf für Great Wall setzt sich die Stabilisierung der Umsatzentwicklung in China weiter fort. Nach einem volatilen 1. Halbjahr 2023, das auf dem Vorjahresniveau blieb und damit nicht den Erwartungen entsprach, lagen die Umsatzerlöse des 3. Quartals 2023 wieder im Plan. Das Hauptprodukt (Synchronisierungen) ist im SUV-Kerngeschäft der OEM-Kunden in China nach wie vor gut positioniert und erfreut sich trotz des Strukturwandels weiterhin großer Beliebtheit. Für das 4. und traditionell umsatzstärkste Quartal wird eine deutliche Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr erwartet. Dieser Trend wird bestätigt von den aktuellen Monatsvorschauen und Kundenabrufen von VW und Great Wall, die ca. 20% über dem pandemiebedingt eher schwachen Vorjahresquartal liegen. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet NZWL in China trotz des schwierigen Marktumfeldes ein leichtes Umsatzwachstum.



Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität, begibt die NZWL derzeit eine neue 9,50% Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A351XF8) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Anleger können das Wertpapier ab heute bis zum 13. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.



Darüber hinaus findet bis zum 8. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 7,25% Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) als auch an die Inhaber der 6,50% Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) richtet.



Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.



Eckdaten der neuen 9,50% NZWL-Anleihe 2023/2028

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Kupon 9,50% p.a. Zeichnungsfrist 30.10.-13.11.2023 Umtauschfrist 16.10.-08.11.2023 Umtauschprämie 20 Euro je umgetauschter Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro ISIN / WKN DE000A351XF8 / A351XF Emissionsvolumen bis zu 15 Mio. Euro Stückelung 1.000 Euro Anwendbares Recht Deutsches Recht Listing Open Market Financial Advisor Lewisfield Deutschland Bookrunner Quirin Privatbank Internet www.nzwl.de



Foto: © Neue ZWL